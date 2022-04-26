Sau khi uống rượu, một nữ sinh lớp 9 ở tỉnh Sơn La đã bị nhiều thiếu niên xâm hại tập thể và quay clip ghi lại. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ bé gái lớp 9 bị xâm hại tập thể, theo Người Lao Động, sáng ngày 26/4, chỉ huy Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ việc. Theo đó, cơ quan chức năng đang truy vết nguồn đăng, phát tán clip vụ việc để xác định người chia sẻ nội dung đồi trụy trên.

Hình ảnh nữ sinh bị nhiều thanh niên xâm hại được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màm hình

Theo Người Lao Động, trước đó, ngày 24/4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngần Văn T. (15 tuổi), Bạc Cầm Tr. (15 tuổi), Tòng Văn Th. (16 tuổi) và Lò Văn L. (15 tuổi) để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Công an huyện Quỳnh Nhai cũng khởi tố Ngần Văn Q. (16 tuổi) về hành vi Không tố giác tội phạm, đồng thời xem xét khởi tố Tòng Văn Ch. (15 tuổi) với cùng hành vi. Ch. và các bị can đều trú xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai).

Như đã đưn tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, vào ngày 14/4, Công an huyện Quỳnh Nhai nhận được đơn trình báo của anh T.V.C. (SN 1984, trú tại bản Mường Giàng, xã Mường Giàng) về việc, ngày 20/3 con gái của anh là cháu V. (SN 2007) đi cùng L.T.C. (SN 2007, trú tại bản Kiếu Hát, xã Mường Giàng) đến xã Chiềng Khoang để uống rượu.

Sau khi uống rượu say, V. được bạn đưa đến nhà L.V.L. (SN 2007, trú tại bản Hậu, xã Chiềng Khoang) để ngủ.

Lợi dụng việc nữ sinh say rượu, các đối tượng L.V.L., N.V.T., B.C.T. cùng (SN 2007) và T.V.T. (SN 2006, đều trú tại xã Chiềng Khoang) đã có hành vi xâm hại tình dục và dùng điện thoại quay video sự việc trên.

Sau khi đoạn video bị phát tán ra ngoài, ngày 12/4, gia đình V. phát hiện đã làm đơn trình báo Công an huyện Quỳnh Nhai giải quyết.

Khởi tố 5 bị can vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau cuộc nhậu ở Sơn La Các bị can trong vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 sau cuộc nhậu đều dưới 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nu-sinh-lop-9-bi-xam-hai-tap-the-cong-an-truy-vet-doi-tuong-phat-tan-clip-464674.html