Diễn biến MỚI về vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Gia hạn thêm thời gian tạm giam 3 'đồ đệ' của ông Lê Tùng Vân

Xã hội 26/04/2022 14:07

Sau khi gia hạn tạm giam lần 1 vào giữa tháng 3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục gia hạn tạm giam lần 2 với các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai", theo Tiền Phong đưa tin, vào ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can.

Theo đó, Công an tỉnh Long An đã tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Tùng Dương (sinh năm 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) đến ngày 3/6. Ba bị can điều tra về  tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo quy định tại Điều 331 - Bộ Luật năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017. 

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Bị can Lê Thanh Tùng Dương - Ảnh: Tiền Phong
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Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên - Ảnh: Tiền Phong
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Bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM chia sẻ thông tin, vào ngày 5/1, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương thời hạn 2 tháng phục vụ công tác điều tra và tập trung làm rõ một số hành vi khác theo đơn tố giác của công dân. Riêng bị can Lê Tùng Vân 91 tuổi được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cuối tháng 2/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến "Tịnh Thất Bồng Lai" đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Vào ngày 7/3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục  khám xét hộ bà Cao Thị Cúc – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng La". Việc khám xét này nhằm để tiếp tiếp tục làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan sinh sống tại đây.

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Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo công an, ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", thời gian qua Cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh Thất Bồng Lai và công an đang tập trung làm rõ các tố giác này.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

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