Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao tiếp tục tạm giam các bị can?

Xã hội 12/03/2022 15:45

Công an tỉnh Long An vừa gia hạn tạm giam lần 1 đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương trong vụ Tịnh thất Bồng Lai để củng cố tài liệu điều tra.

Như đã đưa tin, theo VTV News, liên quan đến ồn ào tại Tịnh thất Bồng Lai được dư luận qua tâm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết 3 người bị tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Thông báo này được gửi cho chính quyền xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ở địa phương này). Cả 3 đều đăng ký thường trú tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, hay còn được biết đến là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Thời hạn tạm giam đối với 3 người theo như thông báo là đến hết ngày 4/4/2022. Việc này nhằm đảm bảo tố tụng trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An tiếp nhận.

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Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, đại diện cơ quan CSĐT tỉnh Long An cho biết: "Về tội danh kể trên, cơ quan điều tra huyện tạm giam thời hạn 2 tháng, công an tỉnh gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền cũng trong 2 tháng.

Trong thời gian tạm giam tiếp theo, cơ quan điều tra tập trung làm rõ tội danh đã khởi tố, sau đó tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ điều tra tội loạn luân, tội chiếm đoạt tài sản theo đơn thư đã nhận của một số nguồn tin tố giác tội phạm".

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Những người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet

 

Trước đó, theo báo Lao Động, sáng ngày 7/11/2021, đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn).

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm, rõ

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