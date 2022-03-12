Rùng rợn phát hiện nhiều mảnh xương người tại chân cầu ở Thái Nguyên

Một lãnh đạo UBND xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn đã phát hiện một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không lành lặn.

Theo báo Giao Thông, ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang chỉ đạo xác minh thông tin liên quan bộ xương người tại địa bàn xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, ngày 11/3, người dân xóm Đồng Tiến phát hiện một bộ xương người tại chân cầu cạn số 4, cầu cạn trên đường Thái Nguyên - Chợ Mới, Bắc Kạn. Nhận trình báo từ người dân, cơ quan công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường tìm thấy một hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không lành lặn tại hiện trường.

Địa điểm phát hiện xương người là chân cầu cạn tại Thái Nguyên - Ảnh: báo Giao Thông

Theo Dân Việt, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác.

"Thời gian qua, trên địa bàn xã không có người mất tích. Cơ quan công an đang rà soát người mất tích quanh khu vực để làm rõ danh tính người tử vong" - một lãnh đạo thông tin về vụ việc.

Hiện sự việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

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