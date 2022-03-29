Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt

Xã hội 29/03/2022 15:52

Dù cũng đang bị tạm giam điều tra giống bà Phương Hằng, thế nhưng cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai mới đây lại có động thái "ăn mừng" vô cùng khó hiểu.

Những ngày qua, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 1

Thời điểm chưa bị tạm giam, bà Phương Hằng là người "không đội trời chung" với nhiều nghệ sĩ khi liên tục đưa ra nhiều thông tin "vạch trần" một số vụ việc của các nghệ sĩ. Dù chưa biết đúng sai, thế nhưng, các vụ việc được bà Phương Hằng đưa ra vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận của công chúng.

Trong đó, không thể không nhắc đến vụ việc bà Phương Hằng "vạch trần" cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai với nhiều thông tin "động trời". Trong nhiều lần livestream, Tịnh thất Bồng Lai và cụ thể là ông Lê Tùng Vân bị bà Phương Hằng tố lừa đảo, quan hệ bất chính với những người có cùng dòng máu. Bà Hằng còn mời đến cả Lê Thanh Minh Tùng – người tự nhận là sản phẩm “loạn luân” giữa ông Vân và em gái để cung cấp thông tin.

Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 2

Suốt một thời gian dài, cơ sở này trở nên "điêu đứng" vì các buổi livestream của bà Phương Hằng. Thậm chí, nữ CEO Đại Nam từng đích thân xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An để đối chất trực tiếp với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong địa điểm này. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Phương Hằng vẫn chưa gặp được ai ở đây.

Mới đây, đúng vào thời gian thông tin về bà Phương Hằng bị tạm giam, điều tra vẫn đang "nóng" dư luận, những người ở Tịnh thất Bồng Lai đã có những động thái gây sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, Nhị Nguyên - một thành viên sinh sống tại cơ sở này chia sẻ đoạn video mới lên kênh Youtube, ăn mừng thông báo kênh của mình đã giành được nút bạc.

Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 3

Động thái của những người sinh sống tại cơ sở này khiến nhiều người vô cùng "khó hiểu", bởi Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang phải trải qua biến cố lớn. Ông Lê Tùng Vân và 3 “đệ tử” hiện vẫn đang bị điều tra, tạm giam.

Cụ thể, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". 

Đến ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 4

Đến ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với những đối tượng này, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ ngày cơ sở này vướng vào nhiều biến cố lớn, những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai thỉnh thoảng vẫn cho lên các video ghi lại cuộc sống nơi đây, thậm chí, các đoạn video của cơ sở này vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người. 

Liên quan đến thông tin mới nhất về vụ việc của Tịnh Thất Bồng Lai, cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án liên quan quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

 

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao tiếp tục tạm giam các bị can?

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao tiếp tục tạm giam các bị can?

Công an tỉnh Long An vừa gia hạn tạm giam lần 1 đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương trong vụ Tịnh thất Bồng Lai để củng cố tài liệu điều tra.

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