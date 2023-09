Bị bà Phương Hằng 'vạch trần' điêu đứng một thời gian, Tịnh thất Bồng Lai có động thái 'lạ' sau khi nữ CEO bị bắt

Những ngày qua, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Suốt một thời gian dài, cơ sở này trở nên "điêu đứng" vì các buổi livestream của bà Phương Hằng. Thậm chí, nữ CEO Đại Nam từng đích thân xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An để đối chất trực tiếp với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong địa điểm này. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Phương Hằng vẫn chưa gặp được ai ở đây.

Mới đây, đúng vào thời gian thông tin về bà Phương Hằng bị tạm giam, điều tra vẫn đang "nóng" dư luận, những người ở Tịnh thất Bồng Lai đã có những động thái gây sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, Nhị Nguyên - một thành viên sinh sống tại cơ sở này chia sẻ đoạn video mới lên kênh Youtube, ăn mừng thông báo kênh của mình đã giành được nút bạc.

Động thái của những người sinh sống tại cơ sở này khiến nhiều người vô cùng "khó hiểu", bởi Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang phải trải qua biến cố lớn. Ông Lê Tùng Vân và 3 “đệ tử” hiện vẫn đang bị điều tra, tạm giam.

Cụ thể, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Đến ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Đến ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với những đối tượng này, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ ngày cơ sở này vướng vào nhiều biến cố lớn, những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai thỉnh thoảng vẫn cho lên các video ghi lại cuộc sống nơi đây, thậm chí, các đoạn video của cơ sở này vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Liên quan đến thông tin mới nhất về vụ việc của Tịnh Thất Bồng Lai, cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án liên quan quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.