Bị mẹ mắng, nam sinh lớp 7 ở TP.HCM bỏ nhà đi: Tự đạp xe xuống Vũng Tàu xin đồ ăn, nhặt ve chai kiếm sống suốt hơn 20 ngày

Sau khi bị mẹ la mắng, nam sinh lớp 7 đạp xe bỏ nhà ra đi. Sau hơn 20 ngày người nhà phát thông tin tìm kiếm, mới đây, một người dân ở Vũng Tàu cho biết tìm thấy một bé trai giống với đặc điểm gia đình cung cấp.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 21/4, gia đình chị Ngũ Thị Phương Dung (SN 1985, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho biết sau khi báo chí thông tin con trai chị là cháu N.T.H.Đ (13 tuổi) mất tích khó hiểu, đến tối 21/4, chị đã nhận tin vui.

Chị Dung cho biết một người dân ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điện thoại, báo cho gia đình việc phát hiện một bé trai giống con trai chị. Chị Dung cùng chồng tức tốc từ TP.HCM xuống Vũng Tàu và hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường.

Gặp cha mẹ, cháu Đ. vui mừng và tâm lý ổn định. Sau khi xác minh mọi thông tin, công an đã tạo điều kiện để đưa cháu Đ. về TP.HCM. Trên đường về, cháu Đ. nói với cha mẹ sau khi rời nhà, cháu đã tự đạp xe xuống Vũng Tàu xin nước, cơm và nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Sau đó, cháu xin ở lại nhà một người dân khoảng 2 tuần cho đến khi gia đình nhận được tin.

Chị Dung nhiều ngày qua chạy khắp nơi tìm kiếm, ngóng thông tin về - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Công an TP.HCM, ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Đ. (13 tuổi) bỏ nhà đi hơn 20 ngày.

Chị Ngũ Thị Phương Dung cho biết, Đ. đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn quận Bình Tân.

Trưa 28/3, chị Dung phát hiện trên tay Đ. có nhiều vết trầy xước nên gặng hỏi thì được biết trên đường về con trai bị tai nạn giao thông.

Sợ ảnh hưởng sức khỏe của con trai, chị Dung khuyên cháu Đ. nghỉ học buổi chiều nên giữa chị Dung và con trai xảy ra cự cãi.

Lúc chị Dung đang ở trên gác, Đ. lấy xe đạp rời khỏi nhà và nói với hàng xóm đi qua chỗ làm của ba ở gần đó, từ đó Đ. “mất tích”.

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