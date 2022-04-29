Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc vừa được Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tiết lộ.

Liên quan đến vụ chồng tử vong, vợ và 2 con trọng thương trên đường đi du lịch, theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, chiều 28/4, Công an huyện Tân Kỳ vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc trên, anh L.A.L (SN 1987, trú TP. Vinh, Nghệ An, lái xe tải mang BKS 37H-006.xx) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh L. kể lại: "Vào khoảng 12h35 ngày 28/4, tôi điều khiển chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc (trên xe không có hàng hóa), khi đến địa bàn thôn Tân Tiến (xã Kỳ Tân) thì phát hiện chiếc xe con mang BKS 30H-5981 chạy hướng ngược lại có dấu hiệu mất lái, đâm vào taluy rồi lao sang đường. Tôi cố gắng đánh lái sang phía sát bên phải đường vẫn không tránh được cú va chạm''.

Một nhân chứng khác là anh Nguyễn Hữu Anh (SN 1982, chủ nhà xe Thành Tâm, thị trấn Tân Kỳ) cho biết: "Khi tôi đến hiện trường thì thấy người đàn ông tử vong tại chỗ phía bên ghế lái, còn người phụ nữ mắc kẹt trong xe, đau đớn, kêu cứu. Tôi kêu gọi mọi người xung quanh cùng nhau giúp đỡ, dùng phương tiện cứu hộ của mình để kéo khung cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu".

Nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc ở hai bên đường cũng không khỏi bàng hoàng trước vụ tai nạn. Vụ việc khiến đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Kỳ Tân bị ách tắc kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe mang BKS 30H-5981 (trên xe 4 người trong 1 gia đình quê ở tỉnh Phú Thọ) đi cuối cùng trong đoàn xe của một câu lạc bộ xe ô tô Việt Nam hướng từ miền Bắc vào tỉnh Nghệ An để du lịch, nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5/2022. Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Trao đổi với Sức khỏe và Đời sống, chiều 28/4, ông Trịnh Huy Toàn – Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do xe con nổ lốp dẫn đến mất lái lao sang phần đường ngược chiều. Gia đình gồm 4 người này từ Hà Nội để đến thị xã Cửa Lò du lịch. Cú va chạm mạnh khiến xe con bị biến dạng hoàn toàn. Người chồng điều khiển xe con tử vong tại chỗ, 3 mẹ con bị thương rất nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gia đình 4 người gặp nạn thương vong: 2 trẻ nhỏ cấp cứu, hiện trường vụ việc gây ám ảnh Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra giữa xe con và xe tải. Cú va chạm nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

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