Liên quan đến vụ chồng tử vong, vợ và 2 con trọng thương trên đường đi du lịch, theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, chiều 28/4, Công an huyện Tân Kỳ vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc trên, anh L.A.L (SN 1987, trú TP. Vinh, Nghệ An, lái xe tải mang BKS 37H-006.xx) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh L. kể lại: "Vào khoảng 12h35 ngày 28/4, tôi điều khiển chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc (trên xe không có hàng hóa), khi đến địa bàn thôn Tân Tiến (xã Kỳ Tân) thì phát hiện chiếc xe con mang BKS 30H-5981 chạy hướng ngược lại có dấu hiệu mất lái, đâm vào taluy rồi lao sang đường. Tôi cố gắng đánh lái sang phía sát bên phải đường vẫn không tránh được cú va chạm''.