Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra giữa xe con và xe tải. Cú va chạm nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.
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Theo Infonet/VietNamNet, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 28/4 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Chiếc xe tải mang BKS 37H-006.xx do tài xế L.A.L (SN 1987, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông hướng Nam – Bắc phát hiện chiếc xe ô tô con mang BKS 30H-5981 lưu thông theo hướng ngược lại, có dấu hiệu mất lái, loạng choạng trên đường rồi lao sang đường ngược chiều.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên đường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.
Theo Dân Trí, người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ, một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch. Còn có 2 trẻ nhỏ (chưa rõ danh tính) được người dân địa phương kịp thời cạy cửa đưa đi cấp cứu.
Được biết, cả 4 nạn nhân đều là thành viên cùng một gia đình, trong quá trình đi du lịch từ phía Bắc vào đến địa điểm trên thì xảy ra vụ tai nạn.