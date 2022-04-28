Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong nghi do đuổi cướp, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM, đã dùng từ "kinh hoàng" để diễn tả lại khung cảnh xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong nghi do đuổi cướp, theo chia sẻ thông tin từ Zing, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM), đã dùng từ "kinh hoàng" để diễn tả lại khung cảnh xảy ra tai nạn. Bà . chia sẻ: "Tôi đang bán hàng thì nghe tiếng ầm rất lớn. Khi nhìn ra đường, tôi thấy nam thanh niên văng nhiều mét và tử vong tại chỗ".

Còn nhân viên cửa hàng buôn bán xe đối diện cho biết đã cung cấp camera ghi lại cảnh tai nạn cho phía công an để phục vụ công tác điều tra. Một nhân viên sau khi xem clip thông tin rằng nam thanh niên lúc đó chạy xe với tốc độ cao. Cơ quan chức năng điều tra hiện trường - Ảnh: Zing Nhìn những vết sơn vẽ dày đặc trên đường, ông H. - chủ tiệm kinh doanh gần hiện trường, cho biết bản thân ông bị ám ảnh bởi cái chết của nam thanh niên. Ngoài ra, hiện trường lúc đó rất hỗn loạn. Một em học sinh và tài xế xe công nghệ liên quan đến vụ tai nạn tái mặt, ngồi thất thần.

Theo ông H., trưa nay, gia đình người chết đã trở lại hiện trường. Sau đó, họ đưa người thân về quê để lo hậu sự. Khi hỏi chuyện, ông H. được gia đình nạn nhân cho biết nam thanh niên từ quê Nghệ An vào thăm người thân ở TP.HCM. Ông H. cho hay: "Nam thanh niên cùng gia đình vào TP.HCM chơi. Họ lên lịch trưa nay sẽ bay về, nhưng không ngờ gặp biến cố". Hiện trường vụ tai nạn thương tâm vào khuya ngày 27/4 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Trước đó, vào khuya ngày 27/4, theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, người dân khu vực đường Nguyễn Văn Quá phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi hô cướp, chạy xe máy biển số Nghệ An đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu. Khi chạy đến trước số 539 A Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì thanh niên này bị 2 người nghi là cướp giật ép sát sang lề trái dẫn đến quệt nhẹ vào xe của một học sinh đi hướng ngược lại. Tiếp đó, nam thanh niên lấy lái lại về phần đường bên phải đồng thời được cho là dùng nón bảo hiểm tấn công hai người nghi cướp giật thì xảy ra va chạm. Do ở tốc độ cao, nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân trượt dài một quãng khoảng 15 mét rồi va trúng một ô tô taxi công nghệ chạy hướng ngược lại. Qua ghi nhận hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân nằm cách xe máy chừng 15 mét, hư hỏng. Riêng ô tô bị móp phần đầu. Ở hiện trường còn rơi lại một biển số xe máy. Hai người liên quan đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nam thanh niên ở TP.HCM gặp tai nạn thảm khốc khi đuổi theo cướp: Tử vong thương tâm, xe trượt dài 15m, va chạm tiếp với ô tô khác Đến rạng sáng ngày 28/4, lực lượng chức năng Công an quận 12 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

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