Tèo Bình Định (hay tự xưng là “Trưởng ban tình thương”) - lái xe trong vụ xe tình thương "chặt chém" 40 triệu đồng từng bị tuyên phạt 32 tháng tù.

Những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc trước câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội về việc xe tình thương nhận chở thi thể người gặp tai nạn giao thông từ TP.HCM về quê an táng nhưng lại thu tiền đến 40 triệu. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Sài Gòn giải phóng, cụ thể, khi nghe tin xấu về anh Đ., gia đình có liên hệ đến ông Quốc Đạt người trong đội tình nguyện SOS ở tỉnh Bình Định (tức Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định) để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đạt cho biết, xe cứu thương của đội không vào được TP.HCM nên giới thiệu một người tên Tèo Bình Định đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ “mai táng 0 đồng”.

Tuy nhiên, khi thi thể anh Đ. được đưa về đến quê nhà để mai táng thì tài xế trong chuyến xe hỗ trợ “mai táng 0 đồng” lại đòi tiền khâm liệm hết 34,8 triệu đồng, cộng thêm tiền chi trước đó 5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền hỗ trợ thủ tục và 3 triệu đồng tiền xe chở thi thể). Điều này, khiến cho người nhà anh Đ. vô cùng bức xúc, vì ngay từ đầu đã liên hệ nhờ đến các đơn vị từ thiện giúp đỡ nhưng cuối cùng lại phải đóng phí rất cao. Bài đăng của gia đình về sự việc - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Trao đổi về vụ việc với báo Thanh Niên, theo lời kể của anh Nguyễn Trung Lập - anh rể anh Đ. cho biết, đến 19 giờ 30 ngày 24/3, trung tâm pháp y đã làm xong nhiệm vụ và bàn giao thi thể anh Đ. cho gia đình: "Tài xế mới đến nói với gia đình tôi là đã chi tiền nước cho những người hỗ trợ thủ tục hết 2 triệu đồng và trả tiền cho anh Biên là tài xế chở thi thể từ nơi gặp nạn về trung tâm pháp y hết 3 triệu đồng. Tài xế này nói đã chi tiền rồi, khi xong việc thì gia đình phải trả lại. Người này cũng gọi đến một đội khâm liệm và quan tài để khâm liệm cho Đ.”.

Sau đó, anh Lập yêu cầu tài xế chở quan tài đến địa điểm anh Đ. gặp nạn để cúng trước khi về quê. Cúng xong, tài xế kéo anh Lập ra sau xe để đưa ra giá tiền. Tài xế nói tiền xe và tiền khâm liệm hết 34,8 triệu đồng, cộng thêm tiền chi trước đó 5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền hỗ trợ thủ tục và 3 triệu đồng tiền xe chở thi thể) nên khi về đến nhà phải trả lại 39,8 triệu đồng. “Lúc đó, tôi cũng có thắc mắc tại sao ban đầu hứa là sẽ hỗ trợ dịch vụ “mai táng 0 đồng” nhưng bây giờ lại thu phí. Nhưng lại nghĩ chuyện đã rồi, thi thể đã khâm liệm xong, quan tài đang ở trên xe nên đành phải chấp nhận số tiền đó để họ đưa thi thể Đ. về quê” - anh Lập bức xúc. Sáng 25/3, khi đưa thi thể anh Đ. về đến nhà, tài xế đòi số tiền 39,8 triệu đồng. Người nhà hỏi về chuyện “mai táng 0 đồng” thì tài xế này trả lời là: Nếu dịch vụ chở về quê bình thường sẽ tốn hết 50 triệu đồng nhưng vì hỗ trợ gia đình nên mới lấy ít tiền hơn là 34,8 triệu đồng. Khi anh Lập trả 40 triệu đồng, tài xế để lại 500.000 đồng cúng hương. Ngôi nhà của gia đình anh Đ. - Ảnh: báo Thanh Niên Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, sau khi sự việc xảy ra, nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của ông Tèo Bình Định (có tài khoản Facebook và Zalo là “Trưởng ban tình thương” - hiện đã khóa tài khoản) để nắm rõ hơn về thông tin nhưng ông Tèo không nghe điện thoại hoặc máy báo bận. Không chỉ vậy, được biết, ông Tèo Bình Định có tên thật là L.B.H.T.V (42 tuổi, ở H. Phù Cát, Bình Định), hoạt động dịch vụ xe cấp cứu 24/24, nhận chuyển bệnh nhân tại nội thành TP.HCM và các tỉnh, thành khác. Vào tháng 4/2015, ông L.B.H.T.V bị TAND H. Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt 32 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản do cầm đầu nhóm thanh niên đánh chết người trộm chó. 7 bị cáo khác trong vụ án này cũng bị tuyên án, cao nhất là 30 tháng tù giam, thấp nhất là 6 tháng tù treo.

'Xe tình thương' chở thi thể người gặp tai nạn về quê 'phụ thu' gần 40 triệu đồng: Tài xế đòi tiền gì? Người nhà anh Đ. khẳng định được kết nối với "xe tình thương, mai táng 0 đồng" để hỗ trợ chở thi thể về quê nhưng sau đó lại bị "phụ thu" phí gần 40 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-soc-ve-tai-xe-xe-tinh-thuong-cho-thi-the-nguoi-gap-nan-ve-que-phu-thu-gan-40-trieu-dong-460187.html