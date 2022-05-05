Vụ cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Xã hội 05/05/2022 19:22

Cục QLĐB IV cho biết, thống kê tổng chi phí để khắc phục các thiệt hại do vụ cháy xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương là hơn 2 tỷ đồng.

Theo báo VnExpress đưa tin, sáng 5/5, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ), thông tin đơn vị này đang khẩn trương khắc phục cao tốc sau vụ cháy xe chở nhớt trưa qua. Hiện, các hư hại về mặt đường, hộ lan, hệ thống cây xanh đang được công nhân sửa chữa, dự kiến xong vào cuối tuần.

Xe chở nhớt nổ lốp, bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương làm hư hỏng hàng trăm mét mặt đường, hệ thống taluy, cây xanh,... thiệt hại khoảng hai tỷ đồng.

Vụ cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 1
Vụ cháy xe chở dầu nhớt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vào ngày 4/5 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của VOV, trước đó, khoảng 12h40 trưa 4/5, xe tải chở dầu nhớt mang BKS 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM về tỉnh Tiền Giang. Khi xe tải đến Km 37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Được biết, lúc này, xe chở khoảng 500 hộp dầu nhớt để trong thùng carton. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lốp bị nổ, xe mất kiểm soát, cọ vào taluy phát sinh nhiệt và bốc lửa. Dầu nhớt trên xe chảy loang khắp mặt đường khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội hàng trăm mét, giao thông trên cao tốc ùn tắc nhiều giờ liền.

Hiện, vụ việc đang được Công an Long An điều tra.

Nguyên nhân xe chở dầu nhớt cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Nguyên nhân xe chở dầu nhớt cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phanh xe, sau đó dẫn đến vụ cháy khủng khiếp làm thiệt hại 900m2 mặt đường.

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