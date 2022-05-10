Người dân rút tiền bằng CCCD gắn chip tại ATM như thế nào?

Thay vì chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng, người dân cũng có thể quét thẻ CCCD gắn chip tại ATM. Khi đó, hệ thống sẽ ngay lập tức kiểm tra, rồi xác thực thông tin chính chủ qua đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của người dân (quét khuôn mặt, vân tay) để hạn chế tối đa nguy cơ giả mạo.

Theo báo Thanh Niên, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp cùng một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Cũng theo báo Pháp Luật và Bạn Đọc, hiện nay, Bộ Công an đã thí điểm cho phép người dân rút tiền mặt bằng CCCD gắn chip tại các cây ATM của ngân hàng.

Cụ thể, thủ tục rút tiền bằng CCCD gắn chip tại các máy ATM được thực hiện như sau:

Người dân chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và đến bất kỳ cây ATM của ngân hàng đang thí điểm thực hiện rút tiền mặt bằng CCCD gắn chip.

Bước 1: Người dân đưa thẻ CCCD gắn chip vào đầu đọc thẻ của cây ATM bằng cách quay mặt sau (nơi có gắn chip) và để con chip vào đầu đọc thẻ của cây ATM.

Đồng thời, hướng mặt về phía camera của ATM để tự động nhận diện khuôn mặt.

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD gắn chip và thông tin đã được lưu trữ tại hệ thống ngân hàng mà người dân không cần phải nhập mật khẩu.

Bước 3: Thay vì sử dụng mật khẩu là phương thức xác nhận thông tin duy nhất như hiện nay, với việc sử dụng CCCD gắn chip, cây ATM sẽ quét sinh trắc học của khách hàng và màn hình giao diện sẽ hiển thị các các xác thực như xác thực gương mặt, vân tay... để nhận diện.

Bước 4: Sau khi xác nhận đúng là chủ thẻ, cây ATM sẽ "nhả" tiền, người dân sẽ rút được tiền.

Chỉ mới có một số ngân hàng thi điểm rút tiền từ CCCD tại ATM

Mặc dù tiện ích là thế nhưng hiện nay, việc rút tiền bằng thẻ CCCD gắn chip chỉ mới được thí điểm áp dụng tại một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank... Trước mắt, triển khai tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ triển khai mở rộng trên toàn hệ thống.

Theo Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an, việc triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip trên các giao dịch tự động sẽ hỗ trợ Ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây.

Nói về các loại giấy tờ đã được thay thế khi gắn chip CCCD, theo quyết định số 06/QĐ-TTg về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, mục tiêu có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip để sử dụng thay cho thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, giấy phép hành nghề, thẻ cán bộ công chức viên chức...

Và thực tế hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thiện việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở của Bảo hiểm xã hội, điện lực, Tổng cục Thuế... Và tại Công văn số 931/BYT-BH, nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu CCCD:

- Nếu người bệnh đã có thông tin hợp lệ về việc tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ kiểm tra, đối chiếu và tiếp đón người bệnh.

- Nếu người bệnh không có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

- Người bệnh chưa được cấp CCCD gắn chip: Phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tuỳ thân có ảnh.