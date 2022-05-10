Vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của bé gái 2 tuổi, tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại

Xã hội 10/05/2022 08:46

Bé gái 2 tuổi là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích.

Liên quan đến vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích khiến dư luận xôn xao, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, thi thể của bé gái 2 tuổi được phát hiện dưới sông Thái Bình, cách vị trí bờ có xe đẩy em bé khoảng 300 m. Đây là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích.

Ông Nguyễn Tiến Chức chia sẻ: "Vào 6h sáng 10/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích".

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Bé gái 2 tuổi là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích - Ảnh: Zing

Song song với việc tiến hành thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Ông Chức thông tin thêm: "Từ chiều 8/5, hiện trường luôn có lực lượng hơn 100 người của tỉnh, huyện, xã mò tìm suốt ngày đêm. Chúng tôi ban đầu chúng tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra”.

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Hiện trường chiếc xe đẩy cùng đôi dép của nạn nhân tại khu vực ven bờ sông Thái Bình - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào trưa ngày 8/5, lãnh đạo địa phương nhận được tin báo về việc 3 mẹ con chị V.T.H.T. mất tích, nghi bị ngã sông Thái Bình đoạn chạy qua địa bàn xã Cẩm Văn.

Cụ thể, người nhà nạn nhân khi báo tin cho biết trong sáng 8/5, chị T. cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị T. đưa các con đi dạo như bình thường. Đến 10h cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn nội dung giống như lời "tạm biệt" của chị T. nên đã tá hỏa đi tìm và phát hiện thấy dép, điện thoại cùng xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình.

Người thân sau đó tổ chức đi tìm kiếm. Tại khu vực ven sông Thái Bình, họ phát hiện trên bờ có điện thoại, xe đẩy em bé cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ. Những đồ vật này được người thân xác định của mẹ con chị T.

Từ vị trí xe đẩy em bé, ngành chức năng phát hiện có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên huy động lực lượng tìm kiếm trên sông.

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