Xót xa 3 mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải ở Hà Nội

Xã hội 05/05/2022 17:24

3 mẹ con trú tại huyện Ba Vì , TP. Hà Nội tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải.

Theo nguồn tin Dân Trí, chiều 5/5 lãnh đạo thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết - trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong.Trong đó, có 1 nạn nhân người lớn và 2 người còn lại là trẻ nhỏ. 

Lãnh đạo UBND thị trấn Tây Đằng cho biết, người phụ nữ đi xe máy chở theo 2 cháu nhỏ tới ngã 4 giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường tránh 412 thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 29H 118.XX.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Dân Trí

Dẫn theo nguồn tin từ Lao Động, vụ va chạm khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị P.T.T.H và 2 con là P.Đ.K và P.Q.K (trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Xót xa 3 mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải ở Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh: Lao Động

Ngay sau khi được thông báo vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhằm điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. 

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ quá trình điều tra

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