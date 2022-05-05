Đã bắt được tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga giữa phố cổ Hà Nội

Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vừa bắt được đối tượng lái xe taxi trộm tài sản của 2 nữ du khách người Nga trên phố cổ Hà Nội vào rạng sáng ngày 5/5

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, rạng sáng 5/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung 2 nữ du khách trẻ người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất tài sản ở phố Cấm Chỉ giao với phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày. Khoảng 2h45 - 2h50, 2 nữ du khách này gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi, bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của 2 nữ du khách.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ành: Báo Tin Tức/TTXVN

Theo 2 khách du lịch người Nga, dù giá trị tài sản không quá lớn, nhưng trong điện thoại chứa rất nhiều thông tin quan trọng, từ hồ sơ cá nhân, các mật khẩu của các tài khoản cá nhân và nhiều thông tin khác.

Trưa 5/5, xác nhận với báo Tin tức/TTXVN, lãnh đạo Công an phường Hàng Bông cho biết, đã thu hồi được điện thoại của 2 khách du lịch người Nga. Đồng thời, lực lượng chức năng đang khẩn trương lập hồ sơ, xác định danh tính đối tượng lấy điện thoại và động cơ vụ việc.

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