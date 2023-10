Trên đường chạy về nhà, một nữ MC bị người thanh niên lạ mặt dùng dao đâm vào bụng rồi cướp xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 25/4, Công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra truy xét vụ một nữ MC trình báo bị đâm vào bụng, cướp xe máy trên đường D1, phường Tân Phong.

Theo trình báo, khoảng 1 giờ ngày 21/4, chị N. (28 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, làm nghề MC, môi giới bất động sản) lái xe máy chạy trên đường D1 để về nhà ở huyện Nhà Bè. Khi vừa xuống dốc cầu D1 được khoảng 20m thì chị N. dừng xe, sử dụng điện thoại bên đường.

Sau đó, 1 thanh niên đi tới cầm hung khí kề vào người rồi đe dọa. Chị N. sợ hãi tri hô cướp, đối tượng đã dùng hung khí đâm vào bụng chị rồi cướp xe tẩu thoát.

Khu vực chị N. trình báo bị tấn công và cướp xe máy - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của Pháp luật TP.HCM, rất may tại thời điểm xảy ra vụ việc có người dân kịp thời chứng kiến và chở chị N. đến chốt bảo vệ dân phố nhờ hỗ trợ và chở đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương phần mềm ở vùng bụng. Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng của chị N. đã ổn định và được xuất viện.

Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây án.

