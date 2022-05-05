Vụ nam thanh niên bị tai nạn tử vong khi truy đuổi cướp ở TP.HCM: Đã bắt giữ được 2 nghi phạm

Xã hội 05/05/2022 16:02

Liên quan đến vụ thanh niên 19 tuổi tử vong khi cố truy đuổi cướp tại TP.HCM, mới đây lực lượng chức năng thông báo đã bắt giữ được 2 nghi phạm.

 

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, sự việc xảy ra vào khuya ngày 27/4 trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Vào giờ trên nhiều người dân phát hiện anh Đ. điều khiển xe máy với tốc độ cao (hướng từ đường Trường Chinh về khu vực chợ Cầu) vừa truy hô “cướp cướp”, phía trước thanh niên này là 2 đối tượng điều khiển xe lạng lách như đang bỏ chạy.

Vụ nam thanh niên bị tai nạn tử vong khi truy đuổi cướp ở TP.HCM: Đã bắt giữ được 2 nghi phạm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Khi đến trước số nhà 539A Nguyễn Văn Quá, anh Đ. đuổi kịp thì bị 2 đối tượng ép xe khiến nạn nhân va quẹt nhẹ với một xe gắn máy do một học sinh điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Sau đó, anh Đ. lấy lại thăng bằng và tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao vừa dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 đối tượng nên mất thăng bằng ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe gắn máy của anh Đ. trượt dài trên đường khoảng 15m và găm vào đầu một ô tô đang lưu thông trên đường. Còn hai đối tượng nhanh chóng bỏ trốn hiện trường.

Được biết, nạn nhân trong vụ án là của anh C.X.Đ (SN 2003, quê Nghệ An) vào TP.HCM có một số việc cá nhân và đang chuẩn bị về quê thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Dẫn theo nguồn tin từ Lao Động, ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 12 (TPHCM) có mặt khám nghiệm hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, điều tra, truy xét thủ phạm gây vụ tai nạn.

Vụ nam thanh niên bị tai nạn tử vong khi truy đuổi cướp ở TP.HCM: Đã bắt giữ được 2 nghi phạm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lao Động

Qua điều tra truy xét đến ngày 5/5, Công an quận 12 đã bắt giữ cả hai nghi phạm là Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). 

Cả 2 khai, vào tối 27.4, sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi nên trong lúc sợ hãi bị bắt giữ đã quyết định chống trả lại anh Đ dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Hiện Công an quận 12 vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. 

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