Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông dưới ống cống nước cạnh chợ Hàn.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 5/5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã xác định được danh tính của thi thể người đàn ông nằm dưới lòng cống ở đường Hùng Vương (quận Hải Châu), cạnh chợ Hàn, Đà Nẵng.

Theo đó, nạn nhân là Bùi Văn Minh (SN 1968, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Người nhà của nạn nhân đã liên lạc với lực lượng chức năng. Sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đã làm lễ cầu siêu tại khu vực phát hiện thi thể.



Hiện trường cánh tay người dưới cống nước - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, theo VTV đưa tin, vào lúc 11h ngày 4/5, trong lúc thi công sửa chữa điện cho khu vực phường Hải Châu 1, gần chợ Hàn (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phát hiện một cánh tay người sau khi mở nắp cống thoát nước ngầm của thành phố. Quan sát thấy đây là thi thể người đàn ông, nhóm công nhân lập tức báo ngay cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Hải Châu 1 có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo lên Công an Quận Hải Châu để cử các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an quận Hải Châu phối hợp với công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện cánh tay người trong lòng cống ở Đà Nẵng, hiện trường có 1 kìm cắt cáp điện Phần còn lại của thi thể được phát hiện dưới lòng cống cạnh chợ Hàn, cạnh đó là chiếc kìm còn dính sợi dây cáp điện. Hiện vẫn chưa xác định được lai lịch thi thể người đàn ông này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-hien-canh-tay-nguoi-duoi-cong-nuoc-o-da-nang-da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-nan-nhan-466502.html