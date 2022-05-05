Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện cánh tay người trong lòng cống ở Đà Nẵng, hiện trường có 1 kìm cắt cáp điện

Xã hội 05/05/2022 10:11

Phần còn lại của thi thể được phát hiện dưới lòng cống cạnh chợ Hàn, cạnh đó là chiếc kìm còn dính sợi dây cáp điện. Hiện vẫn chưa xác định được lai lịch thi thể người đàn ông này.

Liên quan đến vụ việc phát hiện cánh tay người ở tại lòng cống trên đường Hùng Vương, đoạn gần chợ Hàn (quận Hải Châu, Đà Nẵng), theo thông tin của VnExpress, chiều 4/5, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn và phía điện lực đã mở rộng lòng cống để tìm kiếm toàn bộ tử thi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một kìm cộng lực còn dính trên sợi dây cáp điện, được cho là của nạn nhân.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong do cắt trộm cáp và bị điện giật. Có thể người này đã theo đường cống thoát nước đến khu vực có cáp điện để cắt và gặp nạn.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện cánh tay người trong lòng cống ở Đà Nẵng, hiện trường có 1 kìm cắt cáp điện - Ảnh 1
Công nhân đang đào cống thì hoảng hồn phát hiện cánh tay người bên dưới cống - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu của Người Lao động, trước đó, trưa 4/5, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng đến khu vực đường Hùng Vương kiểm tra hệ thống điện sau khi nhận được thông tin nhiều hộ dân trên tuyến đường này gặp sự cố mất điện.

Tại đây, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng tá hỏa phát hiện một phần thi thể nghi là cánh tay người nằm trong lòng cống. Ngay lập tức, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng cùng người dân thông báo Công an quận Hải Châu đến xử lý, điều tra hiện trường. Công an quận Hải Châu ngay lập tức đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục mở rộng lòng cống để tìm các phần thi thể còn lại.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện cánh tay người trong lòng cống ở Đà Nẵng, hiện trường có 1 kìm cắt cáp điện - Ảnh 2
Khu vực cống trên vỉa hè đường Hùng Vương trước ki ốt 24 chợ Hàn, nơi phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của Thanh Niên, tuy phần tay của thi thể nằm lộ thiên nhưng phần thân và chân còn mắc kẹt dưới cống, chưa thể đưa lên được. Các đơn vị phối hợp thống nhất phương án cắt phá bê tông miệng cống để có đường tiếp cận thi thể. Hiện vẫn chưa xác định được lai lịch người đàn ông này.

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Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện một phần thi thể trong lòng cống trên đường Hùng Vương.

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