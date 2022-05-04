Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện một phần thi thể trong lòng cống trên đường Hùng Vương.

Theo Người Lao Động, chiều ngày 4/5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vẫn đang tiếp tục làm rõ việc phát hiện phần thi thể nghi là của người tại lòng cống trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu), bên cạnh chợ Hàn, Đà Nẵng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Thông tin ban đầu, trưa 4/5, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng đến khu vực đường Hùng Vương kiểm tra hệ thống điện sau khi nhận được thông tin nhiều hộ dân trên tuyến đường này gặp sự cố mất điện.

Xe cứu hộ cùng các lực lượng túc trực tại trường - Ảnh: Người Lao Động

Tại đây, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng tá hỏa phát hiện một phần thi thể nghi là cánh tay người nằm trong lòng cống. Ngay lập tức, nhân viên Công ty điện lực Đà Nẵng cùng người dân thông báo Công an quận Hải Châu đến xử lý, điều tra hiện trường.

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vẫn đang điều tra, làm rõ việc phát hiện phần thi thể nghi là của người tại lòng cống trên đường Hùng Vương - Ảnh: Dân Việt

Theo nguồn tin từ Dân Việt, nhiều khả năng nạn nhân rúc trong lòng cống để cắt cáp điện rồi bị giật tử vong.

Một số người dân cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, nhiều hộ gia đình sống trên tuyến đường Hùng Vương bị mất điện.

Hiện Công an quận Hải Châu đã phong tỏa hiện trường, mở rộng lòng cống để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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