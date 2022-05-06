Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con

Xã hội 06/05/2022 16:04

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong tại Ba Vì, đám tang của các nạn nhân đã được diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình, xóm giềng. Phía trong bàn tang lễ, người chồng chắp tay cúi đầu cảm ơn từng người dân đến đưa tiễn vợ và 2 con.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong, danh tính các nạn nhân được xác định là chị Phùng Thị H. (33 tuổi), cùng 2 con trai là Phùng Anh K. (11 tuổi) và Phùng Quang K. (8 tuổi) trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, từ sáng 6/5, nhiều người đã đến chia buồn cùng gia đình anh Phùng Giang S. (32 tuổi, chồng chị H.). Chỉ trong một buổi chiều, anh S. mất đi cùng lúc vợ và 2 con trai. Cả nhà 4 thành viên, nay chỉ còn lại mình anh. Hình ảnh 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau khiến ai cũng xót xa.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con - Ảnh 1
Đám tang 3 nạn nhân ra đi trong vụ tai nạn - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Được biết, trước đó, sau sinh, bé K. bị Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm cho một gia đình khác. Đến năm 6 tuổi, bé mới có cơ hội trở về với bố mẹ ruột và người thân.

Anh Phùng Tr. (em trai anh S.) không ngờ buổi chiều đến trường của 2 cháu trai lại kết thúc trong đau đớn như vậy. anh Tr.  nghẹn ngào: "4 năm trước, gia đình mới tìm thấy cháu K. mà giờ cháu lại ra đi cùng mẹ và em trai".

Phía trong bàn tang lễ, anh S. chắp tay cúi đầu cảm ơn từng người dân đến đưa tiễn vợ và 2 con. Anh chết lặng vì đau khổ, đứng bên cạnh là cháu H. (con nuôi của vợ chồng anh S. – đứa trẻ còn lại trong vụ trao nhầm năm xưa), mặc áo xô trắng và đeo khăn tang.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con - Ảnh 2
Người dân xót xa chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Người đau khổ nhất lúc này là anh S., chặng đường sắp tới sẽ thật khó khăn. Chúng tôi sợ anh ấy không vượt qua được, phải phân chia người bên cạnh chăm sóc và động viên" - anh Tr. nói.

Theo lời anh Tr., sau sự cố bị trao nhầm con, chị H. bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian. Từ khi hai con được trao trả đúng gia đình, chị nghỉ việc, dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc và bù đắp tình cảm cho con. Nhưng không ngờ, sự bù đắp đó đã kết thúc chỉ sau 4 năm bằng một vụ tai nạn thương tâm.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con - Ảnh 3
Từ khi hai con được trao trả đúng gia đình, chị H. nghỉ việc, dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc và bù đắp tình cảm cho con. Nhưng không ngờ, sự bù đắp đó đã kết thúc chỉ sau 4 năm bằng một vụ tai nạn thương tâm - Ảnh:  Pháp luật và Bạn đọc

Chiều tối 5/5, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 3 mẹ con cho gia đình mang đi hoả táng.

Theo VOV,  lãnh đạo UBND thị trấn Tây Đằng cho hay vào khoảng 14h chiều ngày 5/5 tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 1 xe máy và xe "hổ vồ" khiến 3 mẹ con đi xe máy bị cuốn vào gầm, tử vong thương tâm.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con - Ảnh 4
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Thời điểm trên, 3 mẹ con đi trên một xe máy khi tới ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường tránh 412 (gần trường THPT thị trấn Tây Đằng) thì xảy ra va chạm với xe "hổ vồ" mang BKS 29H-118.xx. Sau cú va chạm mạnh, 3 mẹ con ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe "hồ vồ", tử vong tại chỗ.

Hiện, sự viêc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin đau lòng về nạn nhân trong vụ 3 mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe 'hổ vồ' ở Ba Vì

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Người mẹ trong vụ va chạm là một trong hai người phụ nữ bị bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm con. Thời điểm nhận lại con đẻ, bé trai đã được 6 tuổi và cũng là một trong 2 đứa trẻ tử vong trong vụ tai nạn.

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