Người mẹ trong vụ va chạm là một trong hai người phụ nữ bị bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm con. Thời điểm nhận lại con đẻ, bé trai đã được 6 tuổi và cũng là một trong 2 đứa trẻ tử vong trong vụ tai nạn.

Vừa qua, theo VOV đưa tin, thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Tây Đằng xác nhận, khoảng 14h ngày 5/5, tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 1 xe máy và xe "hổ vồ" khiến 3 mẹ con đi xe máy bị cuốn vào gầm, tử vong thương tâm. Thời điểm trên, 3 mẹ con đi trên một xe máy khi tới ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường tránh 412 (gần trường THPT thị trấn Tây Đằng) thì xảy ra va chạm với xe "hổ vồ" mang BKS 29H-118.xx.

Sau cú va chạm mạnh, 3 mẹ con ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị P.T.H. và 2 con là P.Đ.K. và P.Q.K. (trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội). Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con chị H tử vong - Ảnh: An toàn giao thông Khi những hình ảnh của vụ tai nạn thương tâm này được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội thì bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin cho rằng chị P.T.H. chính là người mẹ từng bị bệnh viện trao nhầm con năm 2018 và một trong hai cháu bé tử vong chính là đứa trẻ bị trao nhầm năm đó.

Liên quan đến việc này, tối 5/5, qua trao đổi với VTC news, chị Vũ Thị Hương (ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) - người mẹ bị trao nhầm con với chị H. đã xác nhận thông tin đau lòng trên. Tuy nhiên, chị Hương không muốn chia sẻ gì thêm trước sự việc quá đột ngột và đau xót này. Hiện gia đình đang lo hậu sự cho người đã khuất. Người mẹ và một trong 2 người con tử vong là nạn nhân của vụ bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm con vào năm 2018 - Ảnh: VOV Trước đó, theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, ngày 1/11/2012, chị P.T.H. (SN 1989) và chị Vũ Thị Hương (SN 1983, ngụ huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng sinh con trai tại BV Đa khoa huyện Ba Vì. Hai đứa trẻ chào đời chỉ cách nhau 20 phút. Trong số 3 ca đẻ của hôm đó thì ca sinh của hai bé đều vào buổi sáng, một bé nặng 3,1 kg - còn một bé nặng 3,8 kg. Sau đó, hai đứa trẻ đã bị hộ lý giao nhầm cho hai người mẹ. Việc BV trả nhầm con đã gây rất nhiều rắc rối cho những người thân trong gia đình 2 cháu bé. Lớn lên ở hai gia đình mà người nuôi không phải bố mẹ ruột, cả hai bé trai không hề giống bất kỳ ai trong gia đình. Điều này khiến nhiều người nghi kị về phẩm hạnh của cả hai người mẹ.

Xót xa 3 mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải ở Hà Nội 3 mẹ con trú tại huyện Ba Vì , TP. Hà Nội tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-dau-long-ve-nan-nhan-trong-vu-3-me-con-tu-vong-sau-khi-va-cham-voi-xe-ho-vo-o-ba-vi-466682.html