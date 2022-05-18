Trước đó, rạng sáng 30/1/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes đi từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà (quận Tân Bình) về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận). Khi đến số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, do không làm chủ được tốc độ, Phong lao xe sang trái làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 17/5, VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong diễn biến mới nhất, Công an quận Phú Nhuận đã kê biên căn hộ của Nguyễn Trần Hoàng Phong để đảm bảo thi hành án dân sự cho các nạn nhân trong vụ án.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong bỏ trốn rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý. Cơ quan điều tra còn xác định Phong không có giấy phép lái xe, chạy xe 84 km/giờ (vượt quá tốc độ cho phép 50km/giờ) gây ra vụ tai nạn.

Cú tông với tốc độ cao khiến ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%.

Về phần chị Hường sau tai nạn, do đi lại khó khăn với thương tật lớn, chị không thể trở lại với công việc tiếp viên hàng không và cuộc sống bị xáo trộn. Hiện chị đang ở nhà bán hàng kiếm sống.

Sau tai nạn, nữ tiếp viên hàng không đi lại khó khăn, không thể tiếp tục công việc - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của báo Lao động, về phần dân sự, bà T.H.H.M (mẹ bị cáo Phong) đã bồi thường cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM 29 triệu đồng. Bà M. cũng thỏa thuận bồi thường 300 triệu đồng cho ông Huỳnh Chánh Thành (công ty cho thuê xe) để đền bù hư hỏng chiếc xe Mercedes.

Hiện bà M. tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên hàng không) và bà Vân (người đại diện hợp pháp của ông Lê Mạnh Thường (64 tuổi, ngụ Q.12, người chạy GrabBike đã tử vong) mỗi người 60 triệu đồng.

Phía bà Vân yêu cầu bồi thường thêm tổng cộng 417 triệu đồng. Nữ tiếp viên hàng không trước đây yêu cầu bồi thường 1,4 tỉ đồng và trong quá trình giải quyết vụ án đã yêu cầu bồi thường thêm 300 triệu đồng chi phí dự kiến sắp tới phải phẫu thuật; trừ đi số tiền bà M. bồi thường 60 triệu đồng, tổng cộng bị hại Hường yêu cầu bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng.

Tài xế Phong tại phiên tòa xét xử vụ án - Ảnh: Zingnews

Trước đó, xử sơ thẩm lần 1, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Phong 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỉ đồng cho chị Hường và 477 triệu đồng cho gia đình ông Thường.

Tháng 4/2021, tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND quận Phú Nhuận điều tra lại toàn bộ vụ án. HĐXX nhận định, bị cáo Phong khai đã ký chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ để sang tên cho mẹ.

Còn bà M. cho rằng, số tiền mua căn hộ được gia đình bà cho, do mất hết giấy tờ nên để Phong đứng tên. HĐXX đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ đây là tài sản của ai, để đảm bảo việc bồi thường trong vụ án.