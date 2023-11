Vụ xe Mercedes tông người tử vong ở Phan Thiết, mới đây, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tài xế trong vụ việc. Vậy, nhóm người hành hung bị can liệu có bị xử lý?

Theo VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ngày 17/5 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Ông Nam là người điều khiển xe Mercedes tông 1 người chết do mâu thuẫn tại khu vực bờ kè đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) vào rạng sáng 12/5 vừa qua. Theo Zing News, chia sẻ về vụ việc dưới góc độ pháp luật, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) nhìn nhận đây là sự việc đáng tiếc, xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông giữa các bên. Trong vụ việc này, cả hai bên đều có lỗi và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Bị can Phạm Văn Nam thời điểm ra đầu thú - Ảnh: VietNamNet Đối với tài xế Nam, luật sư nhìn nhận bị can bị hành hung song đã chạy thoát được để lên xe, nổ máy và điều khiển được xe. Trường hợp này, lái xe đủ khả năng để điều khiển phương tiện rời xa đám đông hung hãn và tới trình báo tại cơ quan công an. Tuy nhiên, Nam không lựa chọn rời đi mà điều khiển xe chạy vòng quanh, lao vào nhóm người đã hành hung mình dẫn tới hậu quả làm một người chết. Với một người có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi, Nam phải biết rằng hành động đó có thể gây ra hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả đáng tiếc xảy ra. Do đó, việc cơ quan công an khởi tố Nam về tội Giết người là có cơ sở. Đồng quan điểm, luật sư Lưu Kiều Trang (Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự) cũng cho rằng hành vi giết người của tài xế Nam đã rõ ràng. Do đó, khó có căn cứ chuyển đổi tội danh với người này. Đối với hành vi đập phá xe, đuổi đánh, hành hung Nam cùng người bạn của nhóm người kia, luật sư đánh giá cơ quan chức năng có thể tách vụ việc thành vụ án hình sự khác để điều tra theo quy định. "Cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định thương tật của Nam cùng người bạn. Trường hợp xác định 2 người đều có tỷ lệ thương tật hoặc một trong 2 người có mức độ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, nhóm người hành hung tài xế này có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Trang phân tích. Hình ảnh từ camera khi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Trường hợp 2 nạn nhân không có thương tích, nhóm người này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Nói về tội danh này, luật sư cho biết nơi công cộng là những nơi tập trung đông người như công viên, rạp hát, nhà ga, bến xe, trên đường phố... Những người có các hành vi coi thường trật tự chung bằng lời nói, cử chỉ như hò hét, đuổi đánh nhau, hành hung người khác (nhưng chưa gây thương tích), kích động người khác cùng tham gia... gây lộn xộn, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể bị xử lý về tội danh này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ giám định mức độ thiệt hại về tài sản đối với chiếc xe Mercedes. Trường hợp xác định giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi còn có thể bị xử lý thêm về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, sau khi "suýt va chạm giao thông" với nhóm người đi xe máy trên đường phố, tài xế Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes đến một quán nhậu ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết. Chiếc xe tang vật gây án bị tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh:Thanh Niên Khi ô tô của Nam vừa đến nơi, nhóm người đi xe máy trong đó có nạn nhân Hà Xuân Hải vừa đến, lao vào tấn công tài xế Nam. Toàn bộ vụ việc diễn ra được Camera an ninh của người dân ghi lại vụ việc. Sau khi bị tấn công, Nam vào xe ô tô, điều khiển chạy vòng tròn, tông đổ nhiều xe máy dựng trên đường của nhóm người tấn công mình. Lúc này, nhóm người đi xe máy tiếp tục dùng các vật dụng như bàn ghế lấy từ quán nhậu ném vào xe ô tô của Nam. Nạn nhân Hà Xuân Hải trên tay cầm một cái bàn đứng trên đường và ngã xuống đường, vừa lúc đó chiếc Mercedes do Phạm Văn Nam điều khiển cán ngang qua người nạn nhân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết, trong nhóm của tài xế Phạm Văn Nam có một người đồng hương (cùng quê Ninh Bình) hiện cư trú tại P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết) và là chủ một quán nhậu nổi tiếng ở TP.Phan Thiết, cũng bị nhóm đi xe máy tấn công khi can ngăn vụ xô xát. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết: Giám định thương tật tài xế và bạn đi cùng Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho hay đã đưa Phạm Văn Nam, lái xe Mercedes tông chết người và người bạn của ông đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định thương tật. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-mercedes-tong-nguoi-tu-vong-o-phan-thiet-nhom-nguoi-hanh-hung-co-the-doi-dien-voi-2-trong-3-toi-danh-theo-quy-dinh-469504.html Theo Phương Chang (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-mercedes-tong-nguoi-tu-vong-o-phan-thiet-nhom-nguoi-hanh-hung-co-the-doi-dien-voi-2-trong-3-toi-danh-theo-quy-dinh-469504.html