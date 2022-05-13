Theo Zing News, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, ra quyết định tạm giữ phương tiện là ôtô Mercedes biển số Hà Nội, do ông Nam trực tiếp cầm lái và gây án.

Liên quan đến vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người chết ở Phan Thiết , danh tính đối tượng này được xác định là Phạm Văn Nam (43 tuổi), trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Theo báo Tiền Phong, ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Nam đã đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Theo đó, tối ngày 11/5, Phạm Văn Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Khoảng 0h15 ngày 12/5, nhóm này rời quán để ra khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết nhậu tiếp.

Để làm rõ hơn những tình tiết liên quan vụ việc, cảnh sát đã trích xuất hình ảnh camera an ninh của người dân trong khu vực, đồng thời triệu tập, mời một số người liên quan lên làm việc và lấy lời khai.

Khi đến đường Phạm Văn Đồng, ôtô của nhóm Nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước. Do chưa va chạm nên tài xế ôtô tiếp tục cho xe chạy tới quán T.P., cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm xe Mercedes vừa dừng trước quán T.P., một nhóm người đi xe máy đuổi tới, lao vào đánh tới tấp ông Nam và hai người bạn đi cùng. Sau khi thoát ra, ông Nam mở cửa lên xe rồi lái nhiều vòng trước quán T.P. để truy sát những người đánh mình. Lúc này, nhóm người đi xe máy vẫn tiếp tục dùng bàn, ghế, cốc chén ném vào xe Mercedes.

Trong lúc truy đuổi, xe Mercedes đã tông ông Hà Xuân H. (43 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết). Khi đó, ông H. đang dùng một chiếc bàn inox (bàn ngồi nhậu) ném lên đầu ôtô rồi định bỏ chạy, nhưng trượt chân té ngã. Sau cú tông, ông H. tử vong tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân tử vong do thủng phổi, mất nhiều máu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra và thu thập chứng cứ - Ảnh: Zing News

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, bước đầu ông Nam khai, sáng 11/5 từ TP.HCM ra Phan Thiết mua đất. Đến tối, ông này ăn ở quán thuộc phường Phú Thủy cùng nhóm bạn, sau đó rủ nhau ra bờ kè sông Cà Ty, phường Bình Hưng, tiếp tục uống bia.

Trên đường lái ôtô Mercedes chở bạn ra đó, Nam va quẹt với xe máy của nhóm người ở Phan Thiết. Đến quán nhậu, Nam và hai người bạn vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe máy đuổi tới gây hấn, đánh. Bực tức, ông này lên ôtô, đạp ga tông loạn xạ vào nhóm đối thủ. Những người dưới đường dùng bàn ghế, ly chén của quán nhậu ném vào ôtô.

Ông Nam cho xe chạy lên lề, vòng xuống đường, rượt đuổi nhóm đối phương và tông ông H., đang ngáng ở đầu xe. Nạn nhân ngay sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. Gây án xong, ông Nam phóng xe về TP.HCM. Biết Công an TP Phan Thiết đang truy tìm, ông này gọi điện xin đầu thú, lái chiếc Mercedes từ Sài Gòn đến phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn Video: Zing News