Nam được xác định là người đã điều khiển xe ô tô Mercedes tông anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) tử vong vào rạng sáng ngày 12/5.

Theo báo Tiền Phong, ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phạm Văn Nam (43 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, Tại cơ quan công an, Phạm Văn Nam khai, tối 11/5, Nam cùng 3 người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Theo đó, sau khi tông chết người, ông Nam đã điều khiển ôtô Mercedes mang biển số 30F-168.65 rời khỏi khỏi hiện trường, vào TPHCM. Sau nhiều giờ vận động, đến chiều 12/5, ông Nam đã đến Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Dân Trí

Đến khoảng 0h15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Phan Thiết) để ăn uống tiếp.

Trên đường đi, xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước. Do sự cố chưa xảy ra nên ô tô này tiếp tục chạy đến quán ăn ở khu vực bờ kè Phan Thiết.

Khi vừa dừng xe trước quán ăn, nhóm của Nam bị những người đi xe máy đuổi kịp, dùng bàn ghế, ly chén lao vào hành hung.

Nam thoát ra được và lên ô tô, điều khiển xe chạy lòng vòng đâm vào nhóm người đi xe máy làm anh H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Nam rời hiện trường về TPHCM.

Đến sáng 12/5, Nam đã chủ động liên hệ Công an tỉnh Bình Thuận ra trình diện.

Hình ảnh camera ghi lại cũng thể hiện, khi ô tô vừa tấp vào trước quán nhậu thì có nhóm đi xe máy đến, sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Phạm Văn Nam đã lên ô tô điều khiển tông vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi. Một số người đàn ông cầm ly ném vào ô tô.

Sau đó ô tô này tăng tốc độ, tông trúng một người đàn ông trong nhóm, rồi lái xe rời khỏi hiện trường.