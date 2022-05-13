Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để livestream hơn 11 phút, nữ tài xế không có bằng lái xe đã gây vụ tai nạn thương tâm khiến nữ học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ

Liên quan đến vụ nữ tài xế vừa livestream vừa lái ô tô gây tai nạn kinh hoàng, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, qua điều tra ban đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, bà Ngô Nguyên Thương (40 tuổi) ngụ thôn Phú Thành, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh điều khiển xe ô tô BKS 49A-45032 chưa có giấy phép lái xe ô tô. Hiện, công an huyện Đạ Tẻh đã cho gia đình Thương bảo lãnh về nhà (tại ngoại) để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

va chạm với xe máy khiến nữ sinh ngã xuống đường. Lúc này, bà Thương không kịp xử lý, chiếc xe cán qua người học sinh này dẫn đến tử vong - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/5, tại khu vực giao nhau giữa đường 30/4 và đường Phạm Ngọc Thạch (thuộc địa bàn tổ 3C, thị trấn Đạ Tẻh), cháu N.Y.N (16 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh) điều khiển xe đạp điện đi học thì va chạm với xe mô tô BKS: 49N1-130.33 do Nguyễn Đình Thoại (25 tuổi, ngụ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông cùng chiều khiến cháu N. ngã ngang ra đường.

Theo thông tin của Vietnamnet, tai nạn bất ngờ khiến nữ sinh ngã ra đường. Lúc này, bà Thương không kịp xử lý, chiếc xe cán qua người học sinh này dẫn đến tử vong. Nhận được tin, công an huyện Đạ Tẻh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vừa livestream vừa lái ôtô, nữ quái xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 10 tử vong Người phụ nữ vừa livestream vừa lái ôtô đi trên đường gây tại nạn kinh hoàng cho xe máy và xe đạp điện phía trước.

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