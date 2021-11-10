Bà chủ 'chiêm bao' ấn định ngày giờ trở lại sóng livestream, 'khuyến mãi' CĐM 2 'suất chiếu', hứa hẹn ngập tràn drama

Xã hội 10/11/2021 14:47

Bà Phương Hằng vừa có thông báo livestream mới trên trang cá nhân của nữ thư ký. Càng sốc hơn khi lần trở lại này, nữ đại gia quyết tâm "lật tẩy" mọi thứ với thời lượng phát sóng khủng.

Kể từ khi xuất hiện trên sóng livestream, "drama" đấu tố đã dần trở thành "thương hiệu" mỗi khi CĐM nhắc đến cái tên Nguyễn Phương Hằng. Ròng rã nhiều tháng nay, không ít lần, nữ đại gia gây náo loạn cõi mạng bởi những buổi phát sóng căng như dây đàn. Nữ CEO lên tiếng từ ồn ào lừa đảo với ông Võ Hoàng Yên, đến cuộc "thanh trừng" giới nghệ sĩ Việt với loạt bí mật "thâm cung bí sử" gây choáng, gần đây nhất là lùm xùm với "thầy ông nội" Tịnh thất Bồng Lai.

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Nữ đại gia gây náo loạn MXH nhiều tháng nay - Ảnh chụp màn hình

Tiếp nối chuỗi drama chưa thấy hồi kết, bà Phương Hằng vừa có thông báo livestream mới trên trang cá nhân của nữ thư ký. Càng sốc hơn khi lần trở lại này, bà quyết tâm "lật tẩy" mọi thứ với thời lượng phát sóng khủng.

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Thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ CEO cho hay sẽ phát trực tiếp vào 2 khung giờ. 16h ngày 11/11/2021 và 21h cùng ngày, tuy nhiên, bà chủ Đại Nam lại không hé lộ chủ đề của buổi livestream khiến cho CĐM vô cùng tò mò.

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Bà chủ Đại Nam chính thức khởi kiện Vy Oanh - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào hôm qua 9/11, bà chủ Đại Nam vừa có thông báo nóng gửi tới ca sĩ Vy Oanh và tuyên bố chính thức khởi kiện giọng ca Đồng Xanh vì đụng chạm đến quỹ tư thiện của bà, đồng thời gây tổn hại đến doanh nghiệp và cá nhân gia đình nữ đại gia.

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Sau nhiều lần "gây chiến" ác liệt trên MXH, mới đây bà Phương Hằng đã chính thức tuyên bố khởi kiện Vy Oanh vì cho rằng nữ ca sĩ đã có 2 hành vi gây tổn hại đến mình và doanh nghiệp.

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