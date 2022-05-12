Người phụ nữ vừa livestream vừa lái ôtô đi trên đường gây tại nạn kinh hoàng cho xe máy và xe đạp điện phía trước.
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Theo Zingnews đưa tin, sáng 12/5, bà Ngô Nguyên Thương (40 tuổi) lái xe 4 chỗ biển số Lâm Đồng đi trên Tỉnh lộ 721.
Đến thị trấn Đạ Tẻh, bà Thương được cho đã livestream khi đang lái ôtô với thời lượng khoảng 10 phút thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy và xe đạp do học sinh lớp 10 điều khiển, lưu thông phía trước.
Theo thông tin của Vietnamnet, tai nạn khiến nữ sinh ngã ra đường. Lúc này, bà Thương không kịp xử lý, chiếc xe cán qua người học sinh này khiến nạn nhân tử vong.
Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.