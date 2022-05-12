Người phụ nữ vừa livestream vừa lái ôtô đi trên đường gây tại nạn kinh hoàng cho xe máy và xe đạp điện phía trước.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 12/5, bà Ngô Nguyên Thương (40 tuổi) lái xe 4 chỗ biển số Lâm Đồng đi trên Tỉnh lộ 721.

Đến thị trấn Đạ Tẻh, bà Thương được cho đã livestream khi đang lái ôtô với thời lượng khoảng 10 phút thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy và xe đạp do học sinh lớp 10 điều khiển, lưu thông phía trước.

Do mải livestream nên Thương không kịp xử lý tình huống va quẹt phía trước - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Vietnamnet, tai nạn khiến nữ sinh ngã ra đường. Lúc này, bà Thương không kịp xử lý, chiếc xe cán qua người học sinh này khiến nạn nhân tử vong.

Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ớn lạnh cảnh xe ben gặp tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Amata, nằm vắt vẻo giữa không trung, dầu nhớt chảy lênh láng Bị mất lái, chiếc xe ben tông hàng loạt dải phân cách rồi lao đầu ra khỏi thành cầu cách mặt đất khoảng 7m. Sự việc khiến nhiều người đi đường ớn lạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-livestream-vua-lai-oto-nu-quai-xe-gay-tai-nan-khien-nu-sinh-lop-10-tu-vong-468284.html