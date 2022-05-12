Bị mất lái, chiếc xe ben tông hàng loạt dải phân cách rồi lao đầu ra khỏi thành cầu cách mặt đất khoảng 7m. Sự việc khiến nhiều người đi đường ớn lạnh.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, hơn 13 giờ chiều nay (12/5), xe ben mang biển sổ tỉnh Đồng Nai lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Biên Hòa đi huyện Trảng Bom. Khi lên đến gần giữa cầu vượt Amata (thuộc TP Biên Hòa), phương tiện mất kiểm soát lao qua làn đường ngược lại tông hàng loạt dải phân cách bằng bê tông. Xe ben tiếp tục tông thành cầu bằng sắt mới dừng lại.

Đầu xe ben nằm vắt vẻo trên thành cầu vượt Amata, dầu nhớt chảy lênh láng.

Xe ben nằm vắt vẻo trên cầu vượt sau tai nạn. Ảnh: Dân Việt

May mắn, tài xế thoát khỏi cabin nằm vắt vẻo trên thành cầu, cách mặt đất khoảng 7m.

Tại hiện trường, hàng loạt dải phân cách bằng bê tông bị húc văng, bể nát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Một nhân chứng tại hiện trường kể với Báo Dân Việt về sự việc kinh hãi: "Đang di chuyển thì tôi thấy xe ben chạy phía trước có dấu hiệu mất lái nên vội dừng xe máy lại. Vài giây sau đã thấy xe ben đâm vào dải phân cách rồi lao sang đường tông vào thành cầu. Điều may mắn là chỉ phần cabin xe nằm chơi vơi ngoài không trung, trong khi toàn bộ phía sau xe nằm trên cầu nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra”.

Rất may không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra. Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Biên Hoà đã tới hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đám tang 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Ba Vì: Chồng chết lặng vì đau khổ, người thân tiết lộ chi tiết xót xa sau sự cố trao nhầm con Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong tại Ba Vì, đám tang của các nạn nhân đã được diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình, xóm giềng. Phía trong bàn tang lễ, người chồng chắp tay cúi đầu cảm ơn từng người dân đến đưa tiễn vợ và 2 con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-lanh-canh-xe-ben-gap-tai-nan-kinh-hoang-tren-cau-vuot-amata-nam-vat-veo-giua-khong-trung-dau-nhot-chay-lenh-lang-468203.html