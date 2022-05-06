Công an TP Thủ Đức, TP.HCM kêu gọi tài xế ô tô đâm nhiều xe máy khiến 4 người bị thương nặng, sau đó rời khỏi hiện trường đến Đội Điều tra tổng hợp trình diện.

Dẫn tin từ VTC News, ngày 6/5, liên quan đến vụ ô tô điên gây tai nạn trên đường Kha Vạn Cân vào tối ngày 5/5 vừa qua, cơ quan điều tra cho biết, ngay sau xảy ra va chạm, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an TP.Thủ Đức đang kêu gọi tài xế nhanh chóng đến Đội Điều tra tổng hợp để trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo Công an TP Thủ Đức, qua xác minh, chủ xe tên Huỳnh Công Thắng (ngụ TP Thủ Đức).Theo một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn, sau khi xảy ra sự việc, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường với biểu hiện "không tỉnh táo".

Sau tai nạn tài xế rời khỏi hiện trường. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, khoảng 19h30 ngày 5/5, xe 7 chỗ do người này cầm lái chạy trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức, khi xe vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (giáp ranh phường Linh Tây và Trường Thọ) thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông nhiều xe máy. Chưa dừng lại, xe này còn lao tới húc thẳng vào một nhà dân ven đường rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác. Vụ việc khiến 4 người bị thương nặng, nhiều xe máy hư hỏng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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