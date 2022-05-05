Xe tải trôi từ nhà kho ra Quốc lộ 1 khiến một người tử vong, đau lòng khi nạn nhân mới 16 tuổi

Xã hội 05/05/2022 09:32

Xe tải trôi từ trong nhà kho ra chắn ngang giữa Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến 1 người đi xe máy tông vào tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông khiến một người tử vong trên Quốc lộ 1.

Trước đó, vào chiều tối 4/5, xe tải gắn cần cẩu mang BKS 86C-161.60 bất ngờ chuyển động theo hướng lùi từ trong kho bên lề đường ra giữa đường và chắn ngang Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam. 

Xe tải trôi từ nhà kho ra Quốc lộ 1 khiến một người tử vong, đau lòng khi nạn nhân mới 16 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động

Lúc này, em N.V.Đ. (16 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển xe máy BKS 86FA-9300 hướng TP HCM – Bình Thuận thì tông vào chiếc xe tải trên. Cú tông mạnh vào hông xe tải khiến Đ. tử vong tại chỗ.

Xe tải trôi từ nhà kho ra Quốc lộ 1 khiến một người tử vong, đau lòng khi nạn nhân mới 16 tuổi - Ảnh 2
Xe tải trôi ra chắn ngang quốc lộ 1. Ảnh: Báo Thanh Niên Online

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, em Đ. từ quê Thanh Hóa theo gia đình vào xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam để làm thuê. Bản thân Đ đang học nghề sửa chữa xe máy và đang trên đường đi mua đồ nghề để sửa chữa xe máy thì gặp nạn.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

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