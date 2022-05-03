Trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, nam sinh viên gặp tai nạn, tử vong dưới bánh xe tải

Xã hội 03/05/2022 20:39

Đi xe máy trở lại TP.HCM sau lễ, 2 sinh viên gặp tai nạn khiến 1 nam sinh tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 3/5, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua ấp Phú Long, xã Thanh Phú, TX.Bình Long (Bình Phước) giữa xe tải và xe máy khiến 1 nam sinh viên tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe tải BS 51C - 182.69 do N.M.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TX.Bình Long đi TP.HCM. 

Khi đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 13 với đường Đoàn Thị Điểm (thuộc ấp Phú Long, xã Thanh Phú) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BS 93F1 - 610.43 do nam sinh viên tên V.T.S (19 tuổi) chở phía sau L.M.T (19 tuổi, cả 2 cùng ngụ tỉnh Bình Phước) đi cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến S. tử vong tại chỗ, nữ sinh T. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, nam sinh viên gặp tai nạn, tử vong dưới bánh xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Bình Long nhanh chóng đến hiện trường phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu xác định, hai nạn nhân là sinh viên đang theo học tại TP.HCM. Sau kỳ nghỉ lễ, họ trên đường quay lại trường học thì gặp nạn.

Cũng tại Bình Phước, khoảng 8h cùng ngày, anh T.V.L. (22 tuổi) và S.M.M. (17 tuổi) chạy xe máy không biển số trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đổ dốc thuộc xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã đâm trực diện vào đầu xe tải biển số 93C-031.xx chạy chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, M. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

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Thời điểm tai nạn xảy ra, khu vực đèo Bảo Lộc mưa to, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng đã tới điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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