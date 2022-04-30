Thời điểm tai nạn xảy ra, khu vực đèo Bảo Lộc mưa to, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng đã tới điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo nguồn tin từ VnExpress, khoảng 16h20, ba xe máy chạy trên đèo thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, một xe va chạm với ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến xe máy va quệt với hai xe máy chạy gần, sau đó ba xe ngã ra đường.

Lúc này, ôtô tải biển số Tiền Giang (chưa rõ danh tính tài xế) chạy phía sau không xử lý kịp đã tông vào ba xe. Sự cố khiến ba xe máy nằm dưới ôtô tải, hai phụ nữ đi cùng xe tử vong. Đèo Bảo Lộc ách tắc nghiêm trọng cả hai chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Thời điểm tai nạn xảy ra, khu vực đèo Bảo Lộc mưa to, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng đã tới điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho biết, các nạn nhân được xác định gồm Lê Thị K. (35 tuổi, ngụ xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và Đinh Thị H. (chị dâu của chị Kính, ngụ tại xã Lộc Nga, Bảo Lộc).

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời bảo vệ, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện đèo Bảo Lộc đang ách tắc cả 2 chiều lên xuống khiến dòng xe cộ di chuyển chậm lại. Lực lượng cảnh sát giao thông đang điều hướng xe để tránh tình trạng kẹt xe kéo dài.

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