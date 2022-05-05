Ô tô 'điên' ở TP.HCM ôm cua cực gắt, tông vào loạt xe máy, người đi đường tiết lộ giây phút 'thót tim'

Xã hội 05/05/2022 21:54

Xe ô tô đang ôm cua ngay chợ Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ mất lái lao xe qua làn đường ngược lại tông hàng loạt xe máy, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ Online, khoảng 19h30 ngày 5/5, xe ô tô do nam tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển chạy trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức. Khi đến giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (giáp giữa phường Linh Tây và Trường Thọ, TP. Thủ Đức) thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào nhiều xe máy.

Ô tô 'điên' ở TP.HCM ôm cua cực gắt, tông vào loạt xe máy, người đi đường tiết lộ giây phút 'thót tim' - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vnexpress

Theo Vnexpress, nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ôtô sau đó còn tông thẳng vào một nhà dân ven đường Kha Vạn Cân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác.

Vụ việc khiến 4 người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Gần chục xe máy bị hư hỏng, trong đó 4 xe máy bị vỡ nát thân, nằm ở đầu và đuôi ôtô.

Ô tô 'điên' ở TP.HCM ôm cua cực gắt, tông vào loạt xe máy, người đi đường tiết lộ giây phút 'thót tim' - Ảnh 2
Xe máy nằm la liệt và người bị thương tại hiện trường  - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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