Vụ ô tô 'điên' mất lái tông liên tiếp nhiều phương tiện giao thông, nhiều người bị thương tại TP.HCM: Camera ghi lại toàn bộ quá trình gây tai nạn kinh hoàng

Xã hội 06/05/2022 08:06

Liên quan đến vụ xe ''điên'' tông hàng loạt phương tiện đi đường tại TP.HCM khiến nhiều người bị thương nặng. Camera ghi lại toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng.

Theo Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 5-5 tại khu vực chợ Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Kha Vạn Cân về hướng đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Khi vừa qua chợ Thủ Đức, chiếc ô tô bắt đầu mất lái và tông phải 4 chiếc xe máy trên đường Kha Cận Vân khiến nhiều người hoảng loạn. 

Vụ ô tô 'điên' mất lái tông liên tiếp nhiều phương tiện giao thông, nhiều người bị thương tại TP.HCM: Camera ghi lại toàn bộ quá trình gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Được biết vụ việc khiến nhiều người bị thương và xe máy nằm la liệt. Trong đó có đến 3 trường hợp nạn nhân bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Sau khi gây tai nạn, tài xế bước xuống trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn.

Vụ ô tô 'điên' mất lái tông liên tiếp nhiều phương tiện giao thông, nhiều người bị thương tại TP.HCM: Camera ghi lại toàn bộ quá trình gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2
Chiếc ô tô điên tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, sau khi chiết xuất camera tại hiện trường,  chiếc ô tô "điên" đã tông thẳng vào một nhà dân ven đường khiến nhiều người và phương tiện đang di chuyển trên đường bị hất mạnh. Không dừng lại ở đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe lùi lại và tông thêm nhiều xe máy khác khiến cả người bị nạn lẫn phương tiện nằm la liệt trên đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhằm tiến hành thu thập bằng chứng và điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. 

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