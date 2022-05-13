Liên quan đến vụ tài xế Mercedes truy sát tông chết người tại Phan Thiết, mới đây tài xế quay lại Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, 15g30 chiều 12-5 Phạm Văn Nam (43 tuổi) ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12-5 tại Phan Thiết đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Được biết, sau khi truy sát chết người, Phạm Văn Nam đã một mình lái xe vào TP.HCM rồi liên lạc với cơ quan công an hứa sẽ sớm ra trình diện và chiều cùng ngày đã lái xe gây án ra Phan Thiết đầu thú.

Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã lập thủ tục tiếp nhận người đầu thú và tạm giữ làm thủ tục khám xe Mercedes biển số 30F-168.65 là phương tiện gây án.

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, bước đầu Nam khai, sáng 11-5 từ TP HCM ra Phan Thiết mua đất. Đến tối, ông này ăn ở quán thuộc phường Phú Thủy cùng nhóm bạn, sau đó rủ nhau ra bờ kè sông Cà Ty, phường Bình Hưng, tiếp tục uống bia.

Trên đường lái ôtô Mercedes chở bạn ra đó, Nam va quẹt với xe máy của nhóm người ở Phan Thiết. Đến quán nhậu, Nam và hai người bạn vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe máy đuổi tới gây hấn, đánh. Bực tức, ông này lên ôtô, đạp ga tông loạn xạ vào nhóm đối thủ. Những người dưới đường dùng bàn ghế, ly chén của quán nhậu ném vào ôtô.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra và thu thập chứng cứ - Ảnh: Zing News

Nam cho xe chạy lên lề, vòng xuống đường, rượt đuổi nhóm đối phương và tông ông Hà Xuân Hải, 43 tuổi, đang ngáng ở đầu xe. Nạn nhân ngay sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Gây án xong, Nam phóng xe về TP HCM. Biết Công an TP Phan Thiết đang truy tìm, ông này gọi điện xin đầu thú, lái chiếc Mercedes từ Sài Gòn đến phục vụ điều tra.

Bé gái suốt 4 năm cõng bạn trên vai, sẵn lòng: "Giúp đến khi nào cũng được" Suốt 4 năm qua, Trâm trở thành đôi chân của Trang trên những nẻo đường đến mái trường Tiểu học Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

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