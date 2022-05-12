Đang đi xe máy trên đường, 3 người bị sét đánh tử vong, trong đó có 2 mẹ con

Xã hội 12/05/2022 19:39

Hai mẹ con quê ở huyện Đông Hưng và một người đàn ông quê huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) bị sét đánh tử vong khi đang trên đường đi làm về.

Chiều 12/5, trả lời Báo Lao Động, ông Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Khoảng 16h10 chiều nay Trạm y tế xã Thụy Thanh tiếp nhận 3 người bị sét đánh khi đang di chuyển trên đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh giáp ranh với xã Thụy Duyên. Sau đó, 3 nạn nhân đều được xác định đã tử vong".

Đang đi xe máy trên đường, 3 người bị sét đánh tử vong, trong đó có 2 mẹ con - Ảnh 1
Hiện trường nơi các nạn nhân bị sét đánh trúng. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo ông Lưu, trong số 3 nạn nhân có 2 mẹ con người huyện Đông Hưng, 1 người đàn ông người huyện Vũ Thư. Hai mẹ con xấu số đi 1 xe, người chồng, bố của 2 nạn nhân đi phía sau một đoạn thoát nạn.

"Cụ thể các nạn nhân gồm chị N.T.Q (36 tuổi) và con trai là cháu N.C.Đ trú tại thôn Đông (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng). Người thứ 3 là anh Đ.B.T (50 tuổi, trú huyện Vũ Thư). Theo tôi được biết, họ đi làm sơn công trình ở xã Thụy Liên, trên đường về thì gặp nạn. Khi đưa vào trạm y tế thì được xác định đã ngừng thở, dừng tim", ông Lưu thông tin.

Đang đi xe máy trên đường, 3 người bị sét đánh tử vong, trong đó có 2 mẹ con - Ảnh 2
3 nạn nhân ở Thái Bình bị sét đánh tử vong chiều 12/5 ở Thái Bình - Ảnh: Lao động. Ảnh: Lao Động

Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng của Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy và chính quyền xã Thụy Thanh đã có mặt tại Trạm Y tế Thụy Thanh để ghi nhận vụ việc, tiến hành khám nghiệm pháp y theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tại tỉnh Thái Bình, chiều cùng ngày có trận mưa lớn bất ngờ, kéo dài trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

Từ khóa:   sét đánh tử vong Thái Bình

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