Cạn nước mắt trước gia cảnh của 2 mẹ con bị sét đánh tử vong trên bãi nghêu: Là hộ cận nghèo, người chồng trở thành 'gà trống nuôi con', đứa bé nhất mới chỉ 3 tuổi

Xã hội 07/05/2022 21:21

Theo chính quyền địa phương, gia đình bé gái 11 tuổi cùng mẹ bị sét đánh ở bãi nghêu thuộc diện hộ cận nghèo.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Công an nhân dân, sáng 3/5, chị T.T.N. (SN 1980) cùng con gái là cháu T.T.H. (SN 2012) và một số người dân trong xóm đi bắt nghêu ở khu vực ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

Đến 11h cùng ngày, trời có mưa nhỏ, xảy ra giông sét đánh trúng 2 mẹ con chị N. khiến cả 2 tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Vĩnh Thịnh báo cho UBND xã Vĩnh Hậu (giáp ranh) phối hợp hỗ trợ gia đình chị N.

Cạn nước mắt trước gia cảnh của 2 mẹ con bị sét đánh tử vong trên bãi nghêu: Là hộ cận nghèo, người chồng trở thành 'gà trống nuôi con', đứa bé nhất mới chỉ 3 tuổi - Ảnh 1
Đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ cho anh Lâm Còn - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo ghi nhận của báo Giao Thông, tại tang lễ của 2 mẹ con, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã đến tận gia đình anh Lâm Còn (ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cha đẻ của bé gái 11 tuổi, để thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình có người thân tử vong.

Anh Lâm Còn cho biết thêm, hôm đi ra biển bắt nghêu với mẹ là ngày nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5, nên cháu cùng mẹ đi ra khu vực ven biển để bắt nghêu.

Vợ chồng anh Còn và chị N. có với nhau 6 đứa con (cháu P. thứ 4), cháu lớn nhất 22 tuổi và nhỏ nhất mới 3 tuổi. Gia đình anh Lâm Còn thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương.

Con mất, vợ ra đi, anh Lâm Còn thành "gà trống nuôi con" khiến bà con hàng xóm không khỏi thương xót.

Cạn nước mắt trước gia cảnh của 2 mẹ con bị sét đánh tử vong trên bãi nghêu: Là hộ cận nghèo, người chồng trở thành 'gà trống nuôi con', đứa bé nhất mới chỉ 3 tuổi - Ảnh 2
Ông Trần Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (bên phải) thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: VOV

VOV thông tin thêm, trước đó, hôm 4/5, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình.

Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình cũng đã trao hỗ trợ 3 triệu đồng và vận động hàng trăm ký gạo cùng các nhu yếu phẩm để gia đình tổ chức đám tang cho bà T.T.N và con là T.T.H. Hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động thêm các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn.

Xót xa tang lễ của bé gái 11 tuổi cùng mẹ tử vong ở bãi nghêu: Người thân khóc cạn nước mắt kể lại giây phút tia sét 'oan nghiệt' đánh trúng 2 mẹ con

Xót xa tang lễ của bé gái 11 tuổi cùng mẹ tử vong ở bãi nghêu: Người thân khóc cạn nước mắt kể lại giây phút tia sét 'oan nghiệt' đánh trúng 2 mẹ con

Trong tang lễ của 2 mẹ con tử vong do bị sét đánh trên bãi nghêu ở Bạc Liêu, người thân không kìm được nước mắt.

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