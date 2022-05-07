Trong tang lễ của 2 mẹ con tử vong do bị sét đánh trên bãi nghêu ở Bạc Liêu, người thân không kìm được nước mắt.

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con bị sét đánh tử vong thương tâm ở Bạc Liêu, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, ngay sau sự việc, ngày 5/5, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã đến tận gia đình nạn nhân (ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để thăm hỏi và hỗ trợ. Được biết, suốt nhiều ngày nay, anh Lâm Còn là chồng của chị T.T.N. (42 tuổi) và là cha của cháu T.T.P. (11 tuổi, đang học lớp 4) (Chị N. và cháu P. là hai nạn nhân bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong vào sáng 3/5) và người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau, nỗi mát mát quá lớn.

Tại đây, đại diện đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà hỗ trợ bước đầu cho gia đình hai nạn nhân xấu số. Đồng thời, mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất người thân, sớm ổn định cuộc sống. Đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ cho anh Lâm Còn - Ảnh: Báo Giao Thông Trao đổi với PV Dân Trí, bà Thạch Thị Sanh (cô của cháu P.) kể lại, sáng ngày 3/5, bà cùng với 2 mẹ con cháu P. và nhiều người khác đi bắt nghêu ở ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

Khoảng 10h30, trời bắt đầu có mưa nhỏ nên nhóm người đi bắt nghêu ra về. Bãi nghêu cách bờ khá xa, 2 mẹ con cháu P. đi bộ vào. "Hai mẹ con cháu P. đi trước. Lúc này có tia sét nhá sáng chói, chúng tôi thấy cháu P. ôm chầm mẹ. Sau đó tiếng sét nổ ran. Tia sét oan nghiệt đã đánh trúng 2 mẹ con P.", bà Sanh khóc ròng kể lại. Bà Sanh hối hả chạy đến chỗ 2 mẹ con cháu P., thấy mỗi người nằm một phía úp mặt xuống dưới đất. Bà Sanh đau lòng kể lại giây phút tia sét 'oan nghiệt' đánh trúng 2 mẹ con - Ảnh: Dân Trí "Tôi liền ôm cháu P. dậy để xem sau nhưng cháu không động đậy gì nữa, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Còn mẹ cháu P. cũng bất động nhưng toàn thân quần áo đã bị cháy sém", bà Sanh xót xa. Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, sáng ngày 3/5, chị T.T.N. 42 tuổi cùng con gái là cháu T.T.P., 11 tuổi cùng một số hộ dân đi bắt nghêu ven biển thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Khoảng 11h cùng ngày, trời có mưa nhỏ và sét đánh trúng 2 mẹ con chị N. khiến cả 2 tử vong. Tang lễ 2 mẹ con - Ảnh: Dân Trí Hiện, hàng xóm và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục thăm hỏi và hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát.

Thắt lòng cảnh 2 mẹ con bị sét đánh ở bãi nghêu: Giây phút cuối cùng, em vẫn ôm chặt mẹ Thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng của tia sét, em P. ôm chầm lấy mẹ. Không ngờ, đó cũng là giây phút cuối cùng của hai mẹ con em.

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