TP.HCM: Đang hái rau, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Xã hội 17/03/2022 09:17

Trong lúc đang cắt rau ngoài đồng thì trời đổ mưa kèm sấm sét, người phụ nữ không tìm được chỗ trú nên bị sét đánh tử vong.

 

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM xác nhận, người phụ nữ 50 tuổi trên địa bàn bị sét đánh chết khi đang cắt rau ở ngoài đồng. 

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ chiều 14/3, nạn nhân là bà P.T.H. (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Thượng) khi đó đang cắt rau trên cánh đồng thuộc địa bàn ấp 3 thì trời đổ mưa kèm theo sấm sét.

Do cánh đồng không có nơi trú mưa, bà H. bị sét đánh trúng trọng thương. Lúc này, một số người dân phát hiện bà H. nằm bất động nên gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng. Khi lực lượng y tế đến nơi thì người phụ nữ đã không qua khỏi.

TP.HCM: Đang hái rau, người phụ nữ bị sét đánh tử vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)
 

Dẫn tin từ Zing News, anh Hiếu, một người dân ở gần hiện trường, cho biết: “Xe cứu thương đến nơi thì bà H. đã tử vong nên rời đi. Gia đình đã gọi xe tang đến đưa thi thể nạn nhân về nhà”.

Theo chính quyền địa phương, gia đình không yêu cầu khám nghiệm hay điều tra mà tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

 

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