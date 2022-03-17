Rợn người phát hiện thi thể nữ giới trong nhà tắm bỏ hoang, cửa bị buộc dây khóa trái

Xã hội 17/03/2022 08:54

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ việc người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trong nhà tắm bỏ hoang, đang bị phân hủy.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 16/3, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại thôn Coóc Dỹ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, người dân vừa phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân huỷ. Vị trí phát hiện là ở nhà tắm ít sử dụng của nhà dân trong thôn.

Cụ thể, tối ngày 15/3, người dân thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tâm, phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ nhà tắm trong tổ hợp một ngôi nhà hoang. Khi mở cửa nhà tắm, nhiều người tá hoả phát hiện thi thể 1 người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy.

Rợn người phát hiện thi thể nữ giới trong nhà tắm bỏ hoang, cửa bị buộc dây khóa trái - Ảnh 1
Phòng tắm bỏ hoang nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trên báo Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho biết: “Khi chúng tôi đến hiện trường, cửa căn phòng tắm bị buộc dây khoá trái, lực lượng công an phải cắt sợi dây để vào bên trong". 

Thi thể người một phụ nữ được xác định nằm trong độ tuổi khoảng 35-40 tuổi, đã tử vong khoảng 3 ngày, danh tính chưa được xác định. Cửa căn phòng tắm bị buộc dây khóa trái. Qua khám nghiệm sơ bộ tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong không có tác động của ngoại lực.

Rợn người phát hiện thi thể nữ giới trong nhà tắm bỏ hoang, cửa bị buộc dây khóa trái - Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh: (Lao Động)

Cũng theo lực lượng chức năng, trước đó, người phụ nữ này trước đó thường lang thang tại khu vực này với tâm lý không bình thường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Hữu Lũng phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ, đồng thời tìm danh tính cũng như người nhà cho phụ nữ xấu số kể trên.

 

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