Người nhà đau lòng nhìn cảnh mộ cụ ông 85 tuổi bị đập phá, đào xới chỉ sau 3 ngày chôn cất

Xã hội 15/03/2022 20:01

Phần mộ của người đã khuất bị đập phá sau lễ an táng vài ngày, ít ngày sau, mộ cụ ông tiếp tục bị đào bới, phá hoại khiến người thân rất đau lòng, không rõ nguyên nhân.

Dẫn tin từ VietNam Net, công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh việc một ngôi mộ của cụ ông 85 tuổi bị đào xới, đập phá sau vài ngày an táng. Lãnh đạo UBND xã Mê Linh cho biết cơ quan chức năng mới đây nhận được đơn trình báo của người dân về việc mộ phần của ông Nguyễn Nghĩa Th. (xóm Chợ, thôn Hạ Lôi) bị đào bới, làm hư hỏng. 

 

Người nhà đau lòng nhìn cảnh mộ cụ ông 85 tuổi bị đập phá, đào xới chỉ sau 3 ngày chôn cất - Ảnh 1
Mộ cụ T. bị đập phá, đào bới. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo lãnh đạo xã Mê Linh, ngày 23/2, Nguyễn Nghĩa Th. (85 tuổi) qua đời và được gia đình đưa đi hỏa táng, làm lễ tang một ngày sau đó. Sau khi chôn được 3 ngày, gia đình ông T. qua kiểm tra thì phát hiện bát hương trên ngôi mộ bị đập phá. 

Đến ngày 14/3, một người trong làng đi qua phát hiện mộ của ông T. tiếp tục bị đào bới, phá hoại. Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác nhận ngôi mộ của ông T. bị đập phá, kẻ gian còn đào một đoạn trong mộ nhưng chưa đến phần cốt.

Người nhà đau lòng nhìn cảnh mộ cụ ông 85 tuổi bị đập phá, đào xới chỉ sau 3 ngày chôn cất - Ảnh 2
Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vietnam Net)

Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong, người nhà đã chôn cất lại mả cụ ông như hiện trạng ban đầu.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh (H.Mê Linh, Hà Nội), cho biết đơn vị sẽ làm rõ vụ việc: “Kẻ gian đã lợi dụng trời tối, thực hiện hành vi. Đội cảnh sát hình sự Công an H.Mê Linh đang điều tra, làm rõ kẻ đã đập phá, đào mộ” - ông Thái cho hay. 

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