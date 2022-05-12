Cao Bằng: Đi câu cá trượt chân té xuống sông, một cháu bé 6 tuổi bị nước cuốn mất tích

Xã hội 12/05/2022 19:53

Mưa lớn kéo dài ở Cao Bằng khiến một cháu bé 6 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin của VOV, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, chiều 11/5, một cháu bé theo người lớn đi câu cá thì bị ngã xuống sông Năng và cuốn trôi mất tích. Nạn nhân là cháu D.V.C năm sinh 2016, thường trú tại xóm Pác Cai, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.

Được biết, những ngày qua, tại Cao Bằng đã có mưa lớn ở một số khu vực, gây ngập úng cục bộ một số diện tích hoa màu ven suối, vùng thấp tại các xã Quang Trọng, Minh Khai, huyện Thạch An; thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Mưa lớn cũng khiến tỉnh lộ 207 nhiều điểm bị sạt lở taluy dương, bồi lấp mặt đường gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Cao Bằng: Đi câu cá trượt chân té xuống sông, một cháu bé 6 tuổi bị nước cuốn mất tích - Ảnh 1
Bé 6 tuổi bị nước sống cuốn mất tích - Ảnh minh họa: VOV

Theo báo Dân Việt đưa tin, rạng sáng 12/5, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn cũng cho biết, trên địa bàn cũng xảy ra vụ mưa lũ đã cuốn trôi cháu Đ.T.N (5 tuổi, trú tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn). Hiện đã tìm thấy thi thể cháu bé. 

Ngoài ra, rạng sáng 12/5 cũng xảy ra sạt lở đất đá, khiến 2 người tại xã Thuần Mang (huyện Ngân Sơn) bị thương. Mưa lớn cũng khiến 42 ngôi nhà bị sạt lở, 191ha diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản của các huyện Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới và TP.Bắc Kạn bị thiệt hại.

Một số diện tích mặt nước bị thiệt hại hiện chưa thống kê được.

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi trên đường đi học về sau 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi trên đường đi học về sau 2 ngày mất tích

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 9 giờ sáng nay (2/4), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 mất tích trên đường đi học thêm về cách vị trí mất tích hơn 7 km.

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