Lực lượng tìm kiếm tỉnh Bình Phước những ngày qua đang ráo riết truy tìm dấu vết của nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi học thêm về.

Theo nguồn tin từ Đời Sống & Pháp Luật, sáng 31/3 N.T.P.M vẫn đi học bình thường nhưng đến chiều tối không thấy về nhà, người nhà lo lắng nên đã đi tìm em. Sau một hồi tìm kiếm người thân em M đã phát hiện một chiếc xe máy em hay sử dụng đi học ở đoạn khu vực Suối Đá (điểm giáp ranh giữa ấp Quân Y và Trảng Tranh, xã Tân Lợi), cách nhà khoảng hơn 500 mét. Ngay sau đó, người nhà vì lo lắng đã lập tức trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm M.

Lực lượng cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích em M Ảnh: báo Thanh Niên

Đến sáng ngày 1/4, theo nguồn tin báo Thanh Niên tính đến 9h, hơn 70 người thuộc các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm trong phạm vi 3km dọc bờ suối nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích nữ sinh lớp 9 bị mất tích. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được cặp sách của em M cách vị trí nghi bị nước cuốn trôi khoảng hơn 1km. Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực, tăng cường mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Lợi ông Mai Xuân Long, chiều tối ngày 31/3 ngay thời điểm M mất tích, khu vực suối Đá xảy ra mưa rất lớn nước suối dâng lên cao nhanh và dòng nước xiết. Rất có khả năng M đã không may bị nước cuốn đi khi đang trên đường đi học về

Địa điểm được cho là nơi M mất tích - Ảnh: báo Tin Tức

Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang ra sức tìm kiếm em M "Hiện có hơn 70 người thuộc nhiều lực lượng, người dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm suốt nhiều cây số dọc bờ suối. Khi có thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo", chủ tịch xã Tân Lợi chia sẻ thêm.

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