Thêm nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt trọ ở Phú Đô: Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị bỏng 50%, 1 nam sinh bị thương nặng toàn thân

Xã hội 01/04/2022 17:37

Sự việc đốt phòng trọ mới đây tại Hà Nội đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Hiện tại, theo thông tin mới nhất đã có 1 người chết và 8 người bị thương.

Theo Pháp luật và bạn đọc, liên quan đến vụ việc cháy nhà trọ ở Phú Đô, hiện tại con số nạn nhân của vụ việc đã có đến 8 người. Trong đó, có 4 người bị thương nặng và đã được đưa ngay đến Viện Bỏng Quốc gia.

Cụ thể, bệnh nhân đầu tiên là nam thanh niên hơn 20 tuổi, đã được đưa đi bệnh viện ngay sau khi được giải cứu kịp thời, nam sinh bị bỏng toàn thân nghiêm trọng và tỏ ra cực kỳ đau đớn. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu và chuyển nam sinh đến Viện Bỏng Quốc gia ngay lập tức.

Thêm nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt trọ ở Phú Đô: Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị bỏng 50%, 1 nam sinh bị thương nặng toàn thân - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
Thêm nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt trọ ở Phú Đô: Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị bỏng 50%, 1 nam sinh bị thương nặng toàn thân - Ảnh 2
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt để đưa các bệnh nhân đi chữa trị kịp thời - Ảnh: Dân Trí

3 nạn nhân tiếp theo gồm 1 cô gái và 2 cháu bé. Đáng chú ý, trong đó có một cháu bé 2 tuổi bị thương rất nặng, có diện tích bỏng khoảng 50% vì không mang theo quần áo. Sau một hồi chữa trị một số biện pháp sơ cứu tạm thời để ổn định tình trạng của cả 3 người. Họ đã được đưa đi ngay đến Viện Bỏng Quốc gia ngay sau đó. 4 nạn nhân tiếp theo, chỉ bị thương nhẹ và không có ai bị bỏng vượt quá 5%. 

Liên quan đến nhóm 4 người bị thương nhẹ nói trên, VietNamNet đưa tin, có một bệnh nhân cao tuổi, bị bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường), dù diện tích bỏng không đáng kể (dưới 5%) nhưng do trải qua một biến cố đột ngột khiến gắng sức của cơ tim nhiều lên nên khó thở, mệt. Các bác sĩ đã xử trí cơ bản, sáng nay bệnh nhân tiếp tục khám chức năng tim mạch. 

Thêm nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt trọ ở Phú Đô: Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị bỏng 50%, 1 nam sinh bị thương nặng toàn thân - Ảnh 3
Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, khoảng 19h tối 31/3, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một khu trọ 7 tầng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vụ cháy khiến một cô gái 25 tuổi tử vong, 8 người bị thương như đã nói ở trên.

Ngay sau vụ hỏa hoạn được diễn ra, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường và đã nhanh chóng điều tra ra thủ phạm để bắt giữ. Đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ là chị Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, công nhân.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết lý do là vì muốn trả thù bạn trai lẫn gia đình anh này nên đã đốt xe dẫn đến vụ việc trên.

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Theo chia sẻ của nạn nhân sinh sống trong nhà trọ, thời điểm phát hiện vụ cháy, anh đã phải cố nhịn thở, chạy lên tầng 7 để thoát khỏi đám khói.

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