Vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết: Giám định thương tật tài xế và bạn đi cùng

Xã hội 14/05/2022 12:43

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho hay đã đưa Phạm Văn Nam, lái xe Mercedes tông chết người và người bạn của ông đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định thương tật.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã đưa Phạm Văn Nam - lái xe Mercedes tông chết người - và người bạn của Nam đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định thương tật.

Cụ thể, Phạm Văn Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu, chấn thương đa phần mềm. Còn người bạn đi cùng với Nam trên xe bị xây xát ở tay, sưng vùng đầu và gáy cổ. Sau khi có kết luận tổn thương cơ thể của hai người trên, PC02 sẽ xử lý những người có liên quan theo quy định.

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PC02 đưa Phạm Văn Nam đi giám định - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trong ngày 12/5, PC02 đã phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi trong vụ Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes cán chết người.

Bước đầu qua trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), người lái xe Mercedes là Phạm Văn Nam điều khiển xe chạy đến quán Thuận Phát cũng nằm trên đường Phạm Văn Đồng cách đó khoảng hơn 200m.

Khi Nam cùng người bạn (ngụ Phan Thiết) và một phụ nữ bước xuống xe đã bị nhóm thanh niên địa phương đi xe mô tô chạy theo đánh đấm, hành hung. Sau khi thoát ra được, Nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên để giữa đường và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo.

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Hình ảnh từ camera - Ảnh: Chụp màn hình

Phạm Văn Nam đã điều khiển xe xoay nhiều vòng và tông lên người nạn nhân Hà Xuân Hải khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân té ngã.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường và đi thẳng về TP.HCM và đến chiều cùng ngày quay ra Phan Thiết đến PC02 trình diện.

Như đã dưa tin trước đó, theo Tiền Phong, ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Phạm Văn Nam đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

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Ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Phạm Văn Nam đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết đầu thú - Ảnh: Tiền Phong

Làm việc với cơ quan chức năng, Nam khai nhận tối 11/5, ông đi cùng nhóm bạn 3 người đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12/5, sau khi nhậu xong, nhóm này tiếp tục ra khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng để ăn khuya.

Khi đến đường Phạm Văn Đồng thì ôtô của nhóm suýt xảy ra va chạm giao thông với xe máy. Thấy không xảy ra tai nạn nên nhóm của ông Nam tiếp tục di chuyển nhưng vừa tới quán nhậu thì bị nhóm đi xe máy đuổi tới dùng ly, xô đựng đá đánh tới tấp vào nhóm của Nam.

Bực tức, Nam lên xe ô tô điều khiển nhiều vòng đâm vào nhóm đi xe máy. Sau khi xoay nhiều vòng, ôtô đâm trúng ông Hà Xuân Hải làm người này gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Trích xuất camera, hé lộ tình tiết bất ngờ vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết

Trích xuất camera, hé lộ tình tiết bất ngờ vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết

Công an Bình Thuận đã trích xuất camera để triệu tập, mời những người liên quan đến vụ việc lái xe Mercedes truy sát làm 1 nạn nhân tử vong ở Phan Thiết lên làm việc và lấy lời khai.

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