Diễn biến MỚI trong vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết

Xã hội 17/05/2022 14:04

Vào ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định mới về vụ việc lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở Phan Thiết.

Theo chia sẻ của Báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết, vào ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đang được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét.

Sau khi có kết luận giám định thương tật của Nam và người bạn bị hành hung, Cơ quan tỉnh Bình Thuận sẽ xử lý những người có liên quan theo qui định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình điều tra tùy theo chứng cứ thực tế thu thập được và các tình tiết của vụ án, cơ quan điều tra có thể đổi tội danh hoặc áp dụng các biện pháp tố tụng khác.

lai xe Mercedes truy sat
Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo VTV News đưa tin, tại cơ quan Công an, Phan Văn Nam khai nhận rằng vào tối ngày 11/5, anh này cùng 3 người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Đến 0h15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Phan Thiết) để ăn uống tiếp. Trên đường đi, xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với nhóm thanh niên từ quán nhậu đi ra, đang băng qua đường.

lai xe Mercedes truy sat 1
Một nhóm thanh niên lao đến đánh Nam túi bụi - Ảnh: VTV News

Khi vừa dừng xe trước quán ăn, tài xế Mercedes bị những người đi xe máy, trong đó có Hà Xuân H. đuổi kịp lao vào đánh hội đồng. Sau một hồi xô xát, Nam vùng thoát ra ngoài, lên xe ô tô nổ máy và điều khiển xe quay đầu nhiều vòng, tấn công vào nhóm H.. Nhóm người này cũng dùng ly thủy tinh, bàn, ghế, gạch, đá ném vào xe của Nam.

Khi hai bên đang tranh cãi nhau thì tài xế Mercedes lái xe tông trúng Hà Xuân H. gây tử vong. Sau đó, Nam rời hiện trường. Đến chiều ngày 12/5, Phan Văn Nam đã đến cơ quan công an trình diện. 

Cùng với việc bắt tạm giam Nam, cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, điều tra.

Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người

Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người

Liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết, thông tin xoay về việc xử lý nghi phạm đang thu hút sự chú ý từ phía dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người chết ở Phan Thiết mâu thuẫn ở Phan Thiết lái xe Mercedes truy sát

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 37 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 39 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 37 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?