Vào ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định mới về vụ việc lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở Phan Thiết.

Theo chia sẻ của Báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết, vào ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đang được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét. Sau khi có kết luận giám định thương tật của Nam và người bạn bị hành hung, Cơ quan tỉnh Bình Thuận sẽ xử lý những người có liên quan theo qui định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình điều tra tùy theo chứng cứ thực tế thu thập được và các tình tiết của vụ án, cơ quan điều tra có thể đổi tội danh hoặc áp dụng các biện pháp tố tụng khác.

Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo VTV News đưa tin, tại cơ quan Công an, Phan Văn Nam khai nhận rằng vào tối ngày 11/5, anh này cùng 3 người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Đến 0h15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Phan Thiết) để ăn uống tiếp. Trên đường đi, xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với nhóm thanh niên từ quán nhậu đi ra, đang băng qua đường. Một nhóm thanh niên lao đến đánh Nam túi bụi - Ảnh: VTV News Khi vừa dừng xe trước quán ăn, tài xế Mercedes bị những người đi xe máy, trong đó có Hà Xuân H. đuổi kịp lao vào đánh hội đồng. Sau một hồi xô xát, Nam vùng thoát ra ngoài, lên xe ô tô nổ máy và điều khiển xe quay đầu nhiều vòng, tấn công vào nhóm H.. Nhóm người này cũng dùng ly thủy tinh, bàn, ghế, gạch, đá ném vào xe của Nam.

Khi hai bên đang tranh cãi nhau thì tài xế Mercedes lái xe tông trúng Hà Xuân H. gây tử vong. Sau đó, Nam rời hiện trường. Đến chiều ngày 12/5, Phan Văn Nam đã đến cơ quan công an trình diện. Cùng với việc bắt tạm giam Nam, cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, điều tra.

Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người Liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết, thông tin xoay về việc xử lý nghi phạm đang thu hút sự chú ý từ phía dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

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