Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người

Xã hội 14/05/2022 14:07

Liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết, thông tin xoay về việc xử lý nghi phạm đang thu hút sự chú ý từ phía dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

Theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, khoảng 0 giờ sáng ngày 12-5, do mâu thuẫn, một người đàn ông điều khiển xe Mercedes màu trắng chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng, Phan Thiết) và tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi) ngụ Phan Thiết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi giết chết nạn nhân, người đàn ông điều khiển xe chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao. Được biết, trước đó do suýt xảy ra va quẹt xe giữa người điều khiển xe Mercedes và xe máy do anh Hà Xuân Hải điều khiển nên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến vụ việc nghiêm trọng nói trên.

15g30 chiều 12-5, Phạm Văn Nam (43 tuổi) ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12-5 tại Phan Thiết đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người - Ảnh 1
Phan Văn Nam đến cơ quan công an trình diện - Ảnh: Dân Việt

Được biết, sau khi truy sát chết người, Phạm Văn Nam đã một mình lái xe vào TP.HCM rồi liên lạc với cơ quan công an hứa sẽ sớm ra trình diện và chiều cùng ngày đã lái xe gây án ra Phan Thiết đầu thú.

Dẫn theo nguồn tin Dân Việt, bình luận về sự việc tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết, có ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm người lái xe ô tô gây chết người nhưng cơ quan công an cũng không thể bỏ qua hành vi của nhóm người đi xe máy trước đó.

Vụ tài xế Mercedes tông chết người tại Phan Thiết: Nghi phạm đối mặt với một trong hai tội danh về giết người - Ảnh 2
Hình ảnh được trích xuất từ camera - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

 

 

Nêu quan điểm về sự việc, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, về tổng thể thì lái xe ô tô có thể đi khỏi hiện trường nhưng người này đã lựa chọn quay lại để dùng xe đe dọa nhóm người, thì hành vi này cũng đã có dấu hiệu cấu thành hành vi tội phạm.

Qua theo dõi clip ở những phút cuối, Luật sư Lực cho rằng khó có thể đánh giá đây là hành vi cố ý giết người, mà biểu hiện rõ nét ở hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được hiểu là hành vi cố ý gây thương tích cho nạn nhân trong tình trạng không tự chủ, không kiềm chế được hành vi phạm tội của mình (tức sự phản ứng của người phạm tội) do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính người phạm tội hoặc người thân của người phạm tội được quy định tại Điều 135 BLHS năm 2015.

Trong đó, mục đích của hành vi phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là người phạm tội thực hiện hành vi chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội. So với tội giết người, thì sự cố ý trong trường hợp gây thương tích mức độ nguy hiểm có thấp hơn vì người phạm tội chỉ mong muốn hoặc để mặc cho nạn nhân bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe chứ không mong muốn nạn nhân chết.

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh:

1.Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.

Hiện vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Văn Nam.

 

 

Quảng Nam: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 tại hồ nước, nghi tự tử

Quảng Nam: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 tại hồ nước, nghi tự tử

Mới đây, lãnh đạo Công an xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ sinh lớp 8 bên bờ hồ Phú Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   tông xe Vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người chết ở Phan Thiết Mercedes tông chết người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 3 giờ 5 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?