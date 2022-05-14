Quảng Nam: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 tại hồ nước, nghi tự tử

Xã hội 14/05/2022 13:13

Mới đây, lãnh đạo Công an xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ sinh lớp 8 bên bờ hồ Phú Ninh.

Theo Tổ Quốc, sáng ngày 14/5, Công an xã Tam Sơn (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ sinh lớp 8 tại khu vực hồ Phú Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13/5, người dân địa phương phát hiện 1 thi thể nữ sinh tại khu vực hồ Phú Ninh, thuộc thôn Đức Phú (xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành và chính quyền xã Tam Sơn đã khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin. Nạn nhân được xác định là Phạm Th.M.H. (14 tuổi), học sinh lớp 8 tại Trường THCS ở xã Tam Sơn.

Quảng Nam: Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 tại hồ nước, nghi tự tử - Ảnh 1
Thi thể nữ sinh lớp 8 được phát hiện trên hồ Phú Ninh - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, qua khám nghiệm tử thi và hiện trường cũng như tìm hiểu thông tin từ gia đình, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng H. tự tử. Hiện thi thể em đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trong khi đó, cũng tại huyện Núi Thành, trong lúc tắm tại biển Rạng ở xã Tam Quang vào chiều 13/5, cháu Châu N.H. (5 tuổi; ngụ xã Tam Quang) không may bị đuối nước tử vong. Thi thể cháu bé này đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

 

 

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